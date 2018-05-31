Госсекретарь США и эмиссар КНДР беседовали полтора часа

Госсекретарь США Майкл Помпео и заведующий отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль поужинали вместе в одной из гостиниц Нью-Йорка. Их встреча продолжалась около полутора часов. О содержании беседы ТАСС не сообщает.

Напомним, Ким Ён Чхоль приехал в Соединенные Штаты для обсуждения деталей предстоящей встречи лидеров КНДР и США. Дональд Трамп и Ким Чен Ын примут участие в саммите, который состоится 12 июня в Сингапуре.

Что интересно, ранее американский Минфин включил Ким Ён Чхоля в санкционные списки. Но для визита в США эмиссару КНДР предсотавили специальное разрешение на въезд в страну.