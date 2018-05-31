Лукашевич: Выводы по катастрофе Boeing основаны на сомнительных данных

Требования к России взять на себя ответственность за крушение малайзийского Boeing MH17 после предвзятого и однобокого расследования абсурдны. Никому не позволено разговаривать с Москвой языком ультиматумов, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации.

"Приведенные факты указывают на предвзятость и однобокость ведущегося расследования. И в этих условиях нам адресуются призывы принять ответственность за произошедшее? Вам самим не очевидна абсурдность данных требований?" - возмущается Лукашевич.

По словам дипломата, Россия по-прежнему готова оказывать содействие расследованию крушения MH17 на востоке Украины для установления истины и привлечения к ответственности виновных. "Главное, чтобы наше сотрудничество было честным, а предоставляемые нами сведения и факты не игнорировались", - указал Лукашевич.

Ранее международная следственная группа представила промежуточные результаты расследования инцидента в небе над Донецком. Власти Нидерландов и Австралии возложили на Россию ответственность за крушение малайзийского Boeing в 2014 году.

Российский МИД назвал обвинения на основе данных, "сфабрикованных блогерами агентства Bellingcat", голословными. При этом особо отмечалось, что РФ признает выводы международной следственной группы, только если сама будет участвовать в расследовании инцидента.