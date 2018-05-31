МИД Нидерландов допустил ответственность Киева за крушение MH17

Возможность включения Украины в список ответственных за крушение рейса МН17 допустил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, сообщает газета Het Parool.

"Я ничего не исключаю", - отметил политик в ходе дебатов в палате представителей парламента Нидерландов.

Ранее министр транспорта Малайзии Энтони Локке заявил, что международная следственная группа (JIT) не предоставила убедительных доказательств, что именно Россия несет ответственность за катастрофу самолета авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года.

"Малайзии ожидает, что любые дальнейшие действия должны основываться на неопровержимых фактах", - пояснил министр.