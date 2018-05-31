СМИ назвали преемника Зидана на посту тренера "Реала"

Аргентинец Маурисио Почеттино - претендент на пост главного тренера "Реала". Об этом сообщают испанские СМИ.

Чуть ранее об уходе из "королевского клуба" объявил теперь уже бывший рулевой команды Зинедин Зидан. Француз объяснил свое решение тем, что мадридцам нужны изменения.

О заинтересованности "Реала" в Почеттино сообщалось еще в прошлом году. По версии СМИ, руководству испанского клуба нравится работа аргентинца в "Тоттенхэме". К слову, в завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов англичане набрали четыре очка в двух матчах с "Реалом" на групповом этапе. В лондонской игре победили хозяева (3:1), а в Мадриде команды разошлись миром - 1:1.

В тренерской карьере Почеттино на данный момент были три клуба: "Эспаньол", "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". За четыре сезона в стане лондонской команды Маурисио не выиграл ни одного трофея, но при этом ему удалось вернуть "шпор" в Лигу чемпионов, вывести их в плей-офф турнира, и занять второе место в чемпионате Англии по итогам сезона 2016/17.