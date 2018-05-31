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31.05.2018 14:47
Рубрика: Спорт

Зинедин Зидан объявил об уходе из "Реала"

Текст: Данила Жиляев
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан покидает свой пост. Об этом специалист сообщил на специальной пресс-конференции.

Перед началом мероприятия местные журналисты строили догадки, чему оно будет посвящено, поскольку официально о повестке не сообщалось. Ближе к началу встречи Зидана с прессой появились инсайды о том, что он объявит о своем уходе. Действительно, именно такое заявление и сделал специалист.

Фото: EPA-EFE/ANDREA DI MARCO
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"Я принял решение не оставаться в "Реале" на будущий год. Это было непросто, я очень люблю этот клуб. Но считаю, что сейчас для меня и для всех будет лучше что-то изменить, чем идти по накатанной, - сказал Зизу. - "Реал" дал мне все, он останется со мной на всю жизнь. Кто-то не поймет моего решения, но для меня оно имеет смысл. Пришло время перемен. Я могу только поблагодарить наших болельщиков, которые всегда поддерживали меня и как игрока, и как тренера. Спасибо футболистам за то, что они всегда выкладывались на поле".

Президент клуба Флорентино Перес не скрывал разочарования уходом победоносного тренера, но он с уважением отнесся к решению Зидана. Перес отметил, что пока не готов говорить о том, кто сменит французского специалиста.

"Признаюсь, для меня это было неожиданностью, - сообщил Перес - Печальный день. Зидан всегда болел за наши успехи, как никто другой, и будучи игроком, и став тренером. Я очень переживал, когда узнал об этом накануне. Благодарю его за страсть, любовь к "Реалу" и за все, что он сделал для нас в эти годы. Не сомневаюсь, что он к нам еще вернется, но если Зинедину нужен отдых, он его заслужил. Начинается другой этап, и у нас с вами еще будет время обсудить, как "Реал" будет развиваться дальше".

Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski
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Действительно, за два с половиной года, что Зидан возглавлял "сливочных", он добился большего, чем многие тренеры не могли достичь за всю карьеру - а ведь она у француза, по сути, только начинается. При нем "Реал" стал первым в истории клубом, который два раза подряд - а затем и трижды кряду - выиграл Лигу чемпионов. Он приводил "королевский клуб" к титулу чемпиона Испании, выигрывал национальный Суперкубок и дважды побеждал у руля "Реала" в клубном чемпионате мира. Кроме того, Зизу два раза привел команду к победе в Суперкубке УЕФА. В этом году мадридцам вновь предстоит побороться за этот трофей, но уже с другим тренером.

Лучшие годы Зидана-игрока прошли в двух клубах - "Ювентусе" и "Реале", в котором он и завершил карьеру. Выступая за "сливочных", он стал чемпионом Испании, два раза завоевал национальный Суперкубок, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок. Зидан играл за "Реал" в легендарную эпоху "галактикос", когда вместе с ним на поле выходили Роберто Карлос, Роналдо, Дэвид Бекхэм, Луиш Фигу и многие другие великие футболисты начала 2000-х.

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