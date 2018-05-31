СМИ: Организатор "убийства Бабченко" работал на СБУ

Человек, задержанный Службой безопасности Украины (СБУ) по подозрению в организации постановочного убийства бывшего российского журналиста и украинского блогера Аркадия Бабченко, сам был агентом этой спецслужбы. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Журналисты от своих источников в правоохранительных органах Украины узнали подробности о задержании "гражданина Украины Г.", которого глава СБУ Василий Грицак назвал организатором и заказчиком "убийства". Именно он, по версии Грицака, "по заказу российских спецслужб" нашел исполнителя убийства из числа "ветеранов АТО", который позже, якобы, явился в СБУ с повинной.

Так, по информации издания, в деле пока нет никаких четких доказательств, что помянутый гражданин Г. как либо связан с "российским спецслужбами", зато сам он утверждает, что участвовал в спецоперации СБУ.

"В первых пояснениях Г. говорит, что к нему подошли сотрудники украинских правоохранительных органов и предложили участвовать в контрразведовательной операции. И он, как человек, который много помогает украинской армии, в том числе, и в плане поставок оружия, согласился помочь своей стране. То есть это была чистой воды провокация. А сейчас этот человек, который приходил к нему с предложением, исчез и в СБУ говорят, что он работал на российские спецслужбы, но каких-либо доказательств этого четких нет в материале дела нет. Заказчик там фигурирует как "неустановленное лицо", сотрудничающее со спецслужбами РФ", - цитирует "Страна" слова своего собеседника.

В свою очередь адвокат Андрей Смирнов в своем Facebook со ссылкой уже на свои связи в спецслужбе утверждает, что "задержанный подозреваемый в деле Бабченко называет заказчиком всего происходящего департамент контрразведки СБУ, называет анкетные данные конкретного куратора и его номер телефона". Наконец, адвокат Евгений Солодко, который взялся обеспечивать непосредственную защиту Г., говорит о попытках давления на него со стороны СБУ. "Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с "организатором убийства" Аркадия Бабченко. Первое впечатление - провокация, организованная весьма не эстетично. Попытка "закошмарить" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", - написал в своем Facebook Солодко.

Между тем, в украинских социальных сетях уже циркулирует информация от "участников АТО", которые утверждают, что у Бабченко действительно есть повод опасаться за свою жизнь. Якобы, некоторые украинские боевики подозревают его в шпионской деятельности, и считают виновным в гибели генерал-майора Кульчицкого, одного из первых командиров "контртеррористической операции", вертолет с которым защитники Славянска сбили как раз 29 мая 2014 года в районе горы Карачун. Бабченко, как утверждают его недоброжелатели в среде украинских военных, был одним из последних, с кем генерал общался перед посадкой в вертолет, и мог намеренно передать информацию об этом полете ополченцам.