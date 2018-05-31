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СМИ: за время пребывания в Москве Депп встретился с 40 девушками

Новость 31.05.2018, 18:20 | Текст: Олег Усков

Визит в Москву актера и рок-н-рольщика Джонни Деппа, посетившего нашу страну в рамках гастрольного тура "супергруппы" Hollywood Vampires, абсолютно предсказуемо сопроводили разного рода казусы и вычурности. От посещения мавзолея вождя мирового пролетариата до поставленных на поток свиданий звезды с россиянками. Причем - за деньги. И, кстати, не сказать, что малые.

По имеющимся сведениям, личной аудиенции "капитана" добились сорок девушек, каждой из которых пришлось выложить за этакое-то празднество по 62 тысячи рублей (т.е. тысяче долларов). Далее буквально выстроившись в очередь к сильно бедствующему в последнее время 54-летнему "Воробью".

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Отмечается, что "свидание со звездой" произвело мощное положительное впечатление. Ресурс KP.RU, в частности, публикует реплики одной из получивших доступ к телу - бизнесвумен Анастасии. По словам которой, как только ее запустили в комнату к Деппу, у визитерши "случилась небольшая амнезия от дикого волнения".

Но девушку, у которой, кстати, дома есть "свой Депп - очень похожий на него муж", быстро "отпустило".

"Мы обнялись, и Джонни Депп легонько чмокнул меня в щеку. Пара фото, потом он повернулся ко мне и начал внимательно разглядывать мое лицо. Мне даже стало неловко", - делится пережитым Анастасия.

После они обменялись парой фраз на английском в духе "- Ты как? - Отлично. А ты как?", после которых Депп сказал девушке "спасибо" на русском, и они распрощались - "к сожалению, очень быстро". "А ведь так много хотелось сказать!", - сетует счастливица.

Заверяя, что "никакой Джонни Депп не вампир. Он очень мягкий, теплый живой человек, который смотрит на тебя и как будто в душу заглядывает".

Ранее мы писали, что на концерте россиянки радостно забросали Джонни нижним бельём.

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