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31.05.2018 17:35
Рубрика: В мире

Трамп не исключил дальнейших встреч с Ким Чен Ыном

Текст: Александр Саможнев

Однодневного саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном может не хватить для обсуждения всех накопившихся у сторон вопросов, сообщил президент США Дональд Трамп.

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"Не факт, что мы успеем все за одну встречу. Возможно, нам понадобится вторая и третья. А может, не будет ни одной", - цитирует телеканал NBC его заявление, сделанное перед журналистами.

По словам главы Белого дома, встреча с представителями КНДР, которые на данный момент находятся в Нью-Йорке, прошла хорошо. В пятницу ему должны передать послание от северокорейского лидера. Все идет к тому, что саммит, как и планировалось, пройдет 12 июня в Сингапуре.

Ранее сообщалось о переговорах главы Госдепартамента США Майка Помпео с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи, генералом Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке. Центральной темой консультаций является подготовка саммита в Сингапуре.

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