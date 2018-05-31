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31.05.2018 07:25
Рубрика: В мире

В КНДР Лавров призвал участников переговоров избегать резких движений

Глава МИД России призвал участников переговоров по денуклеаризации (процесс сокращения запасов ядерного оружия) Корейского полуострова "не делать резких движений, не пытаться искусственно подгонять этот процесс".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В ходе переговоров с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, Сергей Лавров отметил, что главное сейчас - "не допустить срыва этого очень важного, но еще очень хрупкого процесса". Речь идет о контактах, которые в последние месяцы развиваются между КНДР, Южной Кореей и США, поясняет ТАСС.

Напомним, на 12 июня запланирован саммит с участием лидеров Северной Кореи и США.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России неоднократно подчеркивал, что Москва заинтересована в нормализации обстановки на Корейском полуострове и готова приложить для этого необходимые усилия.

На переговорах в Пхеньяне Сергей Лавров подчеркнул, что решение ядерной проблемы не может быть полным, пока санкции в отношении КНДР не будут отменены.

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"Как к этому двигаться, это уже вопрос искусства переговорщиков. Но за один присест этого не сделать. Должны быть какие-то этапы и должно быть встречное движение на каждом из этих этапов ", - подытожил министр.

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