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31.05.2018 03:10
Рубрика: Легковые авто

В России стартовали продажи седана Subaru за 2 млн рублей

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Subaru. Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.

Компания Subaru объявила о старте продаж в России седана бизнес-класса Legacy. Автомобиль можно приобрести в двух модификациях: Elegance и Premium ES. Цены на новинку начинаются от 2 069 000 рублей.

Отметим, что модель вернулась в нашу страну спустя почти четыре года после того, как ее продажи были остановлены.

Фото: Константин Завражин / РГ
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Силовой агрегат у автомобиля на нашем рынке будет только один: бензиновый оппозитный двигатель 2,5 литра, который выдает 175 л. с. С таким агрегатом Legacy разгоняется до 100 км/ч за 9,6 секунды. Максимальная скорость авто достигает 240 км/ч. Привод - полный.

Седан актуальной генерации дебютировал еще в 2014-м, а в начале 2017-го он претерпел рестайлинг. Была изменена передняя часть автомобиля, включая капот, бампер и светодиодные фары, которые получили систему Steering Responsive Headlight, поворачивающую луч вслед за рулем. Задние фонари также светодиодные.

Модель уже в базовой версии Elegance располагает обогревом всех сидений, электрорегулировкой водительского кресла, 18-дюймовыми колесными дисками, системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, семью подушками безопасности и многими другими опциями.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Кроме Legacy Subaru теперь продает в России также среднеразмерный SUV Forester, универсал повышенной проходимости Outback, компактный кроссовер Impreza XV, а также спортивный седан WRX STI.

Кстати, продажи японской компании в нашей стране растут. Дилеры Subaru в апреле реализовали 643 автомобиля - на 27% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2018 года продажи марки в России составили 2282 машины, что на 46% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером бренда остается Forester.

Фото: Пресс-служба Subaru.
#Subaru