Захарова: Киев надеялся вызвать высылку дипломатов РФ из стран Запада

Инсценированное убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве должно было спровоцировать очередную высылку российских дипломатов из западных стран. При этом сам участник спецоперации не осознал, что служит оружием в руках украинских спецслужб. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Судя по разыгранному телевизионному спектаклю, он даже не понял, что с ним сделали. Он искренне (скорее всего, даже очень) верил, что спасает себя и параллельно делает великое дело, ну, может быть, еще и потенциально прибыльное. Думаю, именно в такой тональности его и разрабатывали спецслужбы, а потом взяли и грубо использовали в своих целях, превратив в настоящего и навсегда своего заложника", - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

По словам Захаровой, вся история с Бабченко была скроена по ранее известным "мировым" образцам - с "расчетом на очередной раунд высылки российских дипломатов или еще что-нибудь схожее". Однако, добавила она, "получилось, без всякого сомнения, красиво, ярко, только в бондиане смокинг с вышиванкой не носят".

Напомним, журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого накануне сообщили на Украине, в среду, 30 мая, неожиданно появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. Чиновник заявил, что Бабченко участвовал в спецоперации службы безопасности.