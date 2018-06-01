ЕС введет пошлины на американские товары с 1 июня

Евросоюз инициирует с 1 июня спор в ВТО из-за принятого Вашингтоном решения о вводе пошлины на металлы, а также введет свои пошлины на ряд товаров из Штатов. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Совершенно ясно, что Евросоюз должен защищать свои интересы, поэтому, как было вчера сказано председателем (Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером), сегодня ЕС начнет спор в ВТО и введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США", - заявила Могерини на пресс-конференции по результатам встречи с главой китайского МИД Ван И.

Напомним, что уже несколько высокопоставленных политиков, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высказали свое недовольство действиями американской стороны.