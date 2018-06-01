Генерал Громов: История с летчиком в Афганистане нуждается в проверке

Все советские военнослужащие, которые попадали в плен в Афганистане и хотели вернуться, были возвращены на родину. Поэтому информация о летчике, который якобы был сбит в 1987 году, но теперь нашелся живым, требует тщательной проверки. Такое мнение высказал председатель Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" генерал-полковник Борис Громов. В 1989 году именно он выводил из Афганистана части Ограниченного контингента советских войск.

По его словам, сразу после этого события начала действовать межправительственная комиссия по розыску и возвращению на родину военных, которые попали в плен или пропали в Афганистане без вести.

"Комиссия проделала колоссальную работу. На Родину возвращены все, кто был жив и хотел вернуться - все они получили такую возможность", - цитирует Громова "Интерфакс".

Генерал-полковник добавил, что летчиков пытались вызволять из плена сразу же после того, как они туда попадали. В частности, генерал-майора Александра Руцкого "выкупали два раза за большие деньги".

При этом, напомнил Громов, были и такие советские военнослужащие, которые решили остаться в Афганистане. "Это их личная судьба, их личный выбор", - констатировал председатель "Боевого братства".

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предложил руководителю Союза десантников России Валерию Востротину обратиться к спикеру парламента Вячеславу Володину, "у которого установились хорошие отношения с парламентами Афганистана и Пакистана", чтобы он запросил информацию у коллег.

Ранее стало известно, что советский летчик, чья фамилия официально не называется, хочет вернуться в Россию спустя 30 с небольшим лет после своего исчезновения. При этом его точное местонахождение пока неизвестно.