Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Стала известна цена кроссовера Toyota C-HR с полным приводом 12:17
Легендарный хэтчбек Matiz уходит в историю 12:04
Toyota оставила Европу без дизельного RAV4 11:16
Ролик с выездом кортежа Путина из Кремля стал хитом в Сети 31.05.2018
01.06.2018 17:51
Рубрика: Легковые авто

Ив Каракатзанис вступил в должность президента АвтоВАЗа

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Renault/ТАСС Фото: Пресс-служба Renault/ТАСС
Фото: Пресс-служба Renault/ТАСС

1 июня Ив Каракатзанис вступил в должность президента АвтоВАЗа. На этом посту он сменил Николя Мора, который продолжит работу на позиции старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Еваразия.

Фото: Виктор Смеюха/РГ
Новый универсал Lada Granta сфотографировали во время испытаний

Также Мор будет трудиться в АвтоВАЗе в качестве заместителя председателя совета директоров.

"В ближайшие годы АвтоВАЗ продолжит следовать выбранным бизнес направлениям и социальным приоритетам и будет усиливать их", - заявил Каракатзанис, комментируя свое назначение. 

Ранее Каракатзанис возглавлял представительство Renault в Румынии, где он отвечал за всю коммерческую и производственную деятельность. До прихода в автомобильную индустрию француз поработал в компании Hewlett-Packard, которая специализируется на производстве оборудования для печати.

Фото: Ренат Закиев/РГ
АвтоВАЗ выпустит новый внедорожник и сохранит Lada 4х4

Перед своим Мор оставил финансовые дела АвтоВАЗа в порядке - впервые за долгое время компания получила чистую прибыль - 600 млн рублей.

Напомним, смену президента АвтоВАЗа Ростех анонсировал в феврале. Но в тот момент, по информации "РГ", ему еще не нашли достойной замены.

#Lada