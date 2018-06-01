1 июня Ив Каракатзанис вступил в должность президента АвтоВАЗа. На этом посту он сменил Николя Мора, который продолжит работу на позиции старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Еваразия.

Также Мор будет трудиться в АвтоВАЗе в качестве заместителя председателя совета директоров.

"В ближайшие годы АвтоВАЗ продолжит следовать выбранным бизнес направлениям и социальным приоритетам и будет усиливать их", - заявил Каракатзанис, комментируя свое назначение.

Ранее Каракатзанис возглавлял представительство Renault в Румынии, где он отвечал за всю коммерческую и производственную деятельность. До прихода в автомобильную индустрию француз поработал в компании Hewlett-Packard, которая специализируется на производстве оборудования для печати.

Перед своим Мор оставил финансовые дела АвтоВАЗа в порядке - впервые за долгое время компания получила чистую прибыль - 600 млн рублей.

Напомним, смену президента АвтоВАЗа Ростех анонсировал в феврале. Но в тот момент, по информации "РГ", ему еще не нашли достойной замены.