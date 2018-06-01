Как 100-летняя Латвия пытается уничтожить 230-летнее русское образование

На библиотечных стеллажах Рижской центральной тюрьмы, где уже 40 дней под стражей находится защитник Штаба русских школ 64-летний профессор Александр Гапоненко, по рассказам очевидцев, особого изобилия не найдешь, но уникальные книги встречаются и там. Говорят, что при желании даже можно полистать и проповеди Джона Донна. Того самого философа-идеалиста, который напомнил бородатому нобелевскому лауреату Хемингуэю, что "нет человека, который был бы как остров, сам по себе".

Джон Донн слишком велик, утверждают его поклонники спустя четыре столетия, чтобы ставить себя рядом с ним. Но именно с него началась и поэзия еще одного нобелевского лауреата и правозащитника - Иосифа Бродского. Правда, сегодня в Латвии этимология нравственных принципов и понятий в политике стала неразборчиво косноязычной.

Национальный истеблишмент успел за годы независимости продемонстрировать, что в "демократической" Европе не только защита национальных меньшинств, но и память о тех, кто погиб ради освобождения Европы от нацизма, является преступлением. Арест и содержание активиста и ученого Александра Гапоненко за решеткой столичного централа, в стенах которого в годы фашистской оккупации было замучено более 60 тысяч патриотов, - пример этой откровенной политической профанации и лицемерия.

Как уже сообщалось, представитель Штаба защиты русских школ Илья Козырев призвал в местной печати неравнодушных жителей страны в субботу, 2 июня, в 12:00 к участию в массовой акции - "Марш в защиту детей". Активисты соберутся перед зданием правительства, чтобы власти еще раз услышали главный лозунг родительского собрания республики: "За наших детей, за образование на русском языке, за достоинство и свободу нашего народа".

Ведь уничтожение русского образования обозначает уничтожение русской общины в течение одного-двух поколений, считают организаторы акции, напоминая, что преподавание на русском языке было официально декларировано еще в конце XVIII века - 230 лет назад.

"После восьми массовых акций голос протеста невозможно было не услышать, - утверждает евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов. - Тогда правящие партии решили запугать участников процесса и остановить рост сопротивления. Первой жертвой стал профессор Александр Гапоненко. Арест активистов должен был послужить сигналом для населения, что бороться бесполезно, логичнее терпеть и соглашаться с тем, что предлагают власти, заточенные с согласия вашингтонского обкома". Вот почему сегодня "наши товарищи ходят на допросы в полицию, как на работу", - констатировал политик.

Сам ученый, по информации Baltnews, отправил в конце мая из тюрьмы письмо своему коллеге, в котором признался, что было время, когда он надеялся, что ситуацию в Латвии можно изменить, рассказывая правящей элите о сути экономических и этнических противоречий, предлагая пути их разрешения. Написал десяток докладов, разработал два альтернативных проекта бюджета Латвии. Оказалось, что это никого не интересует. Сложившаяся ситуация вполне устраивала тех, кто составляет костях правящего класса. Более того, убедился правозащитник, они все смертельно боятся правды.

Как иначе понять преследование за выпущенные им книги, снятые документальные фильмы, опубликованные в социальных сетях статьи, выступления на российских телеканалах? За все последние 15 лет, что ученый занимаюсь правозащитной деятельностью, не нашлось ни одного идеолога от правящей элиты, который нашел бы что ответить на приведенные им аргументы. "Потому что этих аргументов нет. Вместо аргументов - наручники и тюремные решётки", - разочарованно признал заключенный профессор.

Кстати, в Европе помнят о деле Гапоненко, говорят правозащитники. Латвийский патриот и сторонник нацменьшинств уже превратился в символ русского правозащитного движения за рубежом, признают обозреватели. Он был инициатором создания и латвийского "Конгресса неграждан", проведения референдума по приданию русскому языку статуса государственного. Профессор добился, что Генеральный секретарь ООН вынужден был реагировать на дискриминацию русских в странах Балтии. И все это ученый осуществлял, не являясь членом партии, а значит, не преследуя и исключительно партийных интересов.

Мирослав Митрофанов убежден, что с приближением очередной смены караула в национальном парламенте давление на общественное сознание будет только нарастать. Он пояснил, что в преддверии выборов в сейм, которые состоятся 6 октября 2018 года, будет сделано все, чтобы партия "Русский союз Латвии" в них не участвовала.

Под ударом находится и лидер партии Татьяна Жданок. "Возможно, что на нас будут воздействовать с помощью долгих, выматывающих судов", - допускает евродепутат. По его убеждению, действия властей направлены на то, чтобы разрушить латвийское гражданское общество, не дать ему родиться и выступить единым фронтом.

Но цели правозащитников намного шире, чем школа и образование, утверждает политик. Участники акций не собираются сдаваться. Они стремятся "создать то самое гражданское общество, укрепить людей в вере в собственные силы, в то, что они могут добиваться всего без помощи государства".

Стоит еще раз напомнить, что еще в октябре прошлого года министр образования Карлис Шадурскис заявил, что русские и латыши должны учиться в "одном национальном пространстве", игнорируя тот факт, что в Латвии на данный момент проживает 40 процентов русскоязычного населения. В августе 2017 года латвийские правозащитники направили письмо в Совет Европы с целью обратить внимание на дискриминацию нацменьшинств, направляли петиции в сейм и президенту страны. Но молчаливое большинство этнократии, как и следовало ожидать, ответило оглушительным молчанием.