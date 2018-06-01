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01.06.2018 19:10
Рубрика: В мире

Канада повысит пошлины на кленовый сироп и металлопродукцию из США

Текст: Александр Гацак

Министерство финансов Канады опубликовало на своем сайте список американских товаров, на которые с 1 июля будут существенно повышены пошлины. Подобный шаг является ответной мерой на действия Штатов по увеличению тарифов на импорт стали и алюминия.

К категории товаров, пошлины на которые вырастут на 25%, причислена, в основном, продукция из металла. Во вторую группу, где пошлины повысятся на 10%, попали продукты питания и напитки, включая виски, йогурты, кленовый сироп, а также предметы обихода - моющие средства, туалетная бумага, фольга, игральные карты, спальные мешки и шариковые ручки. 

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"Наши контрмеры вступят в силу с 1 июля 2018 года и будут в силе до тех пор, пока Соединенные Штаты не отменят свои торговые рестрикции в отношении Канады", - указано в пояснении.

Премьер-министр Канады прокомментировал предпринятые экономические меры в своем Twitter.  "Американцы остаются нашими партнерами, друзьями и союзниками, - написал он. -  Нам остается надеяться, что когда-нибудь здравый смысл возьмет у них верх. Однако, мы не видим признаков этого в действиях администрации США".

Ранее стало известно, что Евросоюз оспорил в ВТО решение Вашингтона о введении пошлины на металлы из стран сообщества, а также призвал последовать своему примеру государства, не являющимися членами ЕС "Я призываю все страны, которые пострадали от пошлин США, принять меры в ВТО", - заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.      
 

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