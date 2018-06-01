Капитан "Реала" Серхио Рамос сменил номер из-за угроз смерти
Болельщики сборной Египта и "Ливерпуля" продолжают угрожать капитану мадридского "Реала" Серхио Рамосу. Из-за постоянных "атак" футболист и члены его семьи вынуждены были сменить телефонные номера.
Напомним: в первом тайме финального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпуль" Рамос травмировал лидера национальной команды Египта и "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Многие посчитали, что испанец сделал это умышленно. Потеряв Мохамеда, англичане проиграли мадридскому клубу. Более того, были сомнения относительно участия Салаха на предстоящем чемпионате мира в России. Но, судя по всему, он успеет восстановиться к турниру.
Возвращаясь к угрозам, отметим, что звонки Рамосу и его близким стали поступать сразу после финала Лиги чемпионов. Кроме того, Серхио постоянно оскорбляют в социальных сетях. Полиция пытается разобраться в ситуации, пока сам Рамос готовится к чемпионату мира, сообщает испанский портал Cope.
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