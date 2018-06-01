Киев возьмет под охрану "потенциальных жертв российских спецслужб"

На Украине предоставят охрану 30 лицам, в отношении которых есть опасения, что они могут стать "жертвами российских спецслужб". С таким заявлением выступил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"У нас есть этот список, - приводит РИА Новости его слова. - Сейчас этот список находится в руках СБУ (Службы безопасности Украины), и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть".

Ранее СБУ инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. В ведомстве пояснили, что информация о преступлении была частью спецоперации, которая позволила предотвратить покушение на гражданина РФ. Предполагаемый заказчик убийства - украинец Борис Герман - задержан и заключен под стражу на два месяца.

Многие международные организации раскритиковали методы работы украинских спецслужб. В МИД РФ инсценировку назвали попыткой спровоцировать новую высылку российских дипломатов из стран Запада.