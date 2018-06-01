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01.06.2018 15:36
Рубрика: Культура

На фестивале "Интермузей" рассказали о будущем музее Хворостовского

Текст: Владимир Емельяненко
На XX Международном фестивале "Интермузей" представили коллекцию вещей певца Дмитрия Хворостовского. На основе собрания предложили создать полноценный музей, посвященный оперной звезде.

- Да это же "фишка" музея! - воскликнул директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, увидев необычный экспонат - запонку Федора Шаляпина, которую Дмитрию Хворостовскому подарила после концерта в Лондоне одна из его поклонниц. Певец реликвию передал родителям, а они, вместе с более, чем двумястами личными вещами сына, - будущему музею Дмитрия Хворостовского в Красноярске.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
В США состоялся концерт памяти Дмитрия Хворостовского

- Запонка - предметный мост сохранения общего культурного пространства между Лондоном, где жил Хворостовский, Москвой, где стал мировым явлением, и Красноярском, где родился и сформировался как оперный певец, - считает Михаил Пиотровский. - Такие подарки истории - это еще и способ упрочения единого музейного пространства между странами и народами.

С ним согласилась Андреа Рихтер, президент Форума славянских культур. Она увидела символичность в том, что концепция создания музея Дмитрия Хворостовского в Красноярске совпадает с идеей создания международного музыкального фестиваля памяти певца.

- Фестиваль будет проходить как в Красноярском театре оперы и балета, которому присвоено имя Хворостовского, так и в его музее, - заявила и. о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко. - Ведь это будет живой музыкальный музей - с концертами, лекториями, мастер-классами и конкурсами. Именно такой подход нам позволит оставаться, как мечтал наш великий земляк, действующей музыкальной Меккой между Европой и Сибирью.

Среди будущих раритетов музея, помимо запонки Шаляпина, - новогодний костюм буденовца, сшитый юному Диме бабушкой, его школьные тетрадки и дневники, дипломы Красноярского педагогического училища и консерватории, концертный костюм, сшитый кутюрье Славой Зайцевым, к циклу программ "Песни нашей памяти". Особо выделяется рокерская футболка с надписью "Последнему теплому "красному" баритону". Ее Хворостовский получил от звукозаписывающей компании Philips Classic (Ниредланды). Именно Philips в 1989 году после победы певца на его первом международном конкурсе получила эксклюзивное право на его раскрутку в мире.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Красноярскому театру оперы и балета присвоят имя Хворостовского

Все эти экспонаты сохранились благодаря Александру и Людмиле Хворостовским, родителям певца. Они годами передавали вещи сына краеведческому музею Красноярска, который их накопил свыше 800.

Однако пока нет ясности, когда музей Хворостовского распахнет двери.

- Сомневаюсь, что мы успеем до конца года, - говорит Елена Мироненко. - Идет подбор подходящей площадки, заканчивается работа по созданию памятника певцу, оттачиваются идеи и планы по наполнению музыкальных конкурсов. Хотелось бы все это соединить в мощный поток-послание, такой, каким был голос великого баритона.

Досье "РГ"

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне. По завещанию артиста его прах разделен на две части. Одна из капсул захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы. Другая находится в Красноярске, где он родился. Капсула с прахом, как ожидается, будет заложена в основание памятника Хворостовскому.

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