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Рубрика: В мире

Прокурор отверг связь "организатора" покушения на Бабченко с разведкой

Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, не сотрудничал с контрразведкой. Об этом после заседания Шевченковского районного суда города Киева заявил прокурор Руслан Кравченко.

Фото: youtube.com / Служба безопасности Украины
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По его словам, те сведения, которыми располагает прокуратура, не подтверждают информацию о сотрудничестве Германа с контрразведкой. "Это неправда, - подчеркнул прокурор. - Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ".

Кравченко добавил, что проверил эту информацию после соответствующего заявления Германа в ходе судебного заседания, передает ТАСС.

Инсценировка убийства Бабченко произошла 29 мая. Почти сутки журналиста считали мертвым. Затем СБУ объявила, что инсценировала убийство, чтобы якобы раскрыть операцию российских спецслужб.

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