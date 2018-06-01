Прокурор отверг связь "организатора" покушения на Бабченко с разведкой

Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, не сотрудничал с контрразведкой. Об этом после заседания Шевченковского районного суда города Киева заявил прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, те сведения, которыми располагает прокуратура, не подтверждают информацию о сотрудничестве Германа с контрразведкой. "Это неправда, - подчеркнул прокурор. - Он не является и не был агентом Службы безопасности Украины или контрразведки, которая является структурным подразделением СБУ".

Кравченко добавил, что проверил эту информацию после соответствующего заявления Германа в ходе судебного заседания, передает ТАСС.

Инсценировка убийства Бабченко произошла 29 мая. Почти сутки журналиста считали мертвым. Затем СБУ объявила, что инсценировала убийство, чтобы якобы раскрыть операцию российских спецслужб.