Российская авиакомпания начала выполнять рейсы в Гомель

Российская авиакомпания S7 1 июня начала выполнять рейсы из Москвы в Гомель (Беларусь). Как уже ранее сообщалось", рейсы будут выполняться три раза в неделю (среда, пятница, и воскресенье) из московского аэропорта Домодедово.

Борт будет вылетать в Гомель из Москвы в 09.55 утром. Время полета менее двух часов, прилет в аэропорт Гомеля в 11.20. Обратно борт будут вылетать в 12.05 и прибывать в Москву в 13.35.

Также из Гомеля можно будет с июня за полтора часа долететь до Калининграда. Авиакомпания "Белавиа" начинает полеты по этому маршруту.

Напомним, в конце апреля авиакомпания "Белавия" открыла сразу два прямых регулярных авиарейса: Минск-Казань и Минск-Ростов-на-Дону.