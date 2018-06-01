США не передавали России данные о сбитом в Афганистане летчике

Россия не получала от США никакой информации о советском летчике, который с 1987 года считался без вести пропавшим в Афганистане, но оказался живым.

Об этом заявил зампредседателя российской части российско-американской комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и интернированным генерал-майор запаса Александр Кирилин. Таким образом он опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что именно Соединенные Штаты передали сведения о сбитом более 30 лет назад пилоте.

"Никакой информации мы от американских коллег не получали. Однако в случае получения дополнительных данных о личности сбитого летчика мы готовы обратиться нашим коллегам из США с просьбой о содействии в решении этого вопроса", - цитирует Кирилина РИА Новости.

Ранее стало известно, что военный летчик, чья фамилия официально не называется, хочет вернуться в Россию. Ветеранские организации уже начали прорабатывать этот вопрос. В частности, готовность оказать определенную помощь в возвращении мужчины, которому, скорее всего, за 60 лет, выразил лидер Российского союза ветеранов Афганистана, сенатор Франц Клинцевич.