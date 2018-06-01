Раскрыта тайна самой крошечной египетской мумии

Ученые из Канады и Великобритании с помощью рентгеновской микротомографии установили, что мумия "ястреба" возрастом около 2100 лет на самом деле является мумией мертворожденного ребенка с множеством патологий.

Как сообщается на сайте Университета Западного Онтарио, экспонат с 1925 года хранится в Музее Мейдстона в Великобритании. Крошечная египетская мумия долгое время считалась мумией ястреба. Но оказалось, что изначально эксперты неверно ее идентифицировали.

В 2016 году музей начал исследование, которое провела команда под руководством Эндрю Нельсона из Университета Западного Онтарио. С помощью рентгеновской микротомографии было установлено, что экспонат является мумией мальчика, умершего примерно на 23-28 неделе беременности.

У него обнаружены патологии, в частности сильно деформированный череп. При этом скелет и пальцы были сформированы хорошо. Обнаруженные пороки внутриутробного развития характерны для анэнцефалии - состояния, при котором из-за воздействия вредных факторов окружающей среды у плода не формируется головной мозг и кости свода черепа.

Ученые предполагают, что именно странный вид мертворожденного ребенка побудил семью мумифицировать его. К слову, науке известна еще одна такая же мумия, описанная в 1826 году.