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01.06.2018 11:16
Рубрика: Легковые авто

Toyota оставила Европу без дизельного RAV4

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

В скором времени компания Toyota прекратит продажи в Европе дизельной версии кроссовера RAV4. Как сообщает издание Autocar, японцы следуют своей новой стратегии, согласно которой в модельном ряду марки должны остаться только бензиновые и электрифицированные машины.

Уточняется, что у дилеров еще остаются автомобили с двухлитровым турбированными дизелями, однако производство таких модификаций уже прекращено.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Стоит отметить, что эта новость не касается России - у нас же дизельный RAV4 все еще остается в продаже. Автомобиль на тяжелом топливе оснащается мотором объемом 2,2 литра, развивающим мощность 150 л.с. и крутящий момент 340 Нм. Цена такой модели стартует с 2 015 000 рублей.

Отметим, что в конце марта японцы показали новое поколение популярного SUV. Автомобиль, выполненный в стилистике концепта FT-AC, получил совершенной иной дизайн кузова и экстерьера.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Модель построена на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), которая также стала базой для других моделей бренда, таких как Camry и C-HR.

Продажи новой Toyota RAV4 в США и Канаде начнутся в конце 2018 года с обычных бензиновых версий. В 2019 году автомобиль доедет и до Европы. Тогда же его смогут купить и россияне.

Пока же RAV4 четвертого поколения остается бестселлером марки в России.

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#Toyota