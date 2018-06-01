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Рубрика: В мире

В Раде "убийство" журналиста назвали позором украинских спецслужб

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин считает, что Служба безопасности Украины (СБУ) опозорила страну. Так политик прокомментировал инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

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"Ну я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну, - приводит РИА Новости слова парламентария. - Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля".

Правительства ряда государств и международные организации оказались в роли разыгранных, сказал Добкин. При этом он отметил, что сама Украина ничего не выиграла.

Депутат также предположил, что авторы инсценировки попытались таким образом помочь президенту Петру Порошенко повысить рейтинг. Однако, наоборот, "они его еще ниже закопали", считает Добкин.

Инсценировка убийства Бабченко произошла 29 мая. Почти сутки журналиста считали мертвым. Затем СБУ объявила, что инсценировала убийство, чтобы якобы раскрыть операцию спецслужб РФ. В МИД России произошедшее назвали попыткой спровоцировать новую высылку российских дипломатов из стран Запада.

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