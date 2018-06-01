Сегодня вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, касающиеся оформления аварий без вызова ГИБДД. Что называется, по Европротоколу.

У нас также действует безлимитный Европротокол. Но только в четырех регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Если ДТП произошло в одном из этих регионов, то, чтобы воспользоваться безлимитным Европротоколом, потребуются и технические устройства или мобильное приложение, и отсутствие разногласий.

А если нет ни систем в автомобиле, ни приложения, то, чтобы оформить Европротокол, по-прежнему потребуется согласие второго участника в обстоятельствах ДТП и повреждении автомобиля. В противном случае придется вызывать ГИБДД.

Либо фотосъемка места ДТП и повреждений автомобилей должны проводиться с помощью специального мобильного приложения, которое также самостоятельно передаст некорректируемую информацию в АИС ОСАГО. Проблема в том, что соответствующие устройства в автомобиле есть только у единиц. А что касается приложения, то оно до сих пор не работает. Центробанк пока не разработал требования для него.

С сегодняшнего дня этого согласия может и не быть. Но тогда потребуется исполнение другого условия: автомобиль должен быть оборудован системой на основе ГЛОНАСС, которая позволяет передать некорректируемую информацию о ДТП в автоматизированную информационную систему ОСАГО.

Претендовать на выплату до 100 тысяч рублей смогут все, кто попадет в аварию после 1 июня

Еще одно новшество. С сегодняшнего дня обоюдное согласие по обстоятельствам ДТП не требуется. Напомним, что для оформления ДТП по Европротоколу в аварии должны участвовать только два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО. При этом нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам. До сих пор было требование об отсутствии разногласий у участников ДТП по обстоятельствам аварии.

Воспользоваться новым лимитом смогут все, кто попал в аварию после 1 июня. При этом не важно, когда они приобрели полис ОСАГО. Те же, кто попал в аварию, например, 31 мая, смогут рассчитывать на выплату в пределах 50 тысяч рублей.

Теперь пострадавший в такой аварии может рассчитывать на компенсацию до 100 тысяч рублей. До сегодняшнего дня лимит был 50 тысяч. При этом средняя выплата по ОСАГО давно перевалила рубеж в 50 тысяч рублей. В прошлом году она была на уровне 75 тысяч рублей. За первый квартал этого года благодаря введению натурального возмещения в виде ущерба она сократилась до 64 тысяч рублей. Но все равно превышает действовавший до сегодняшнего дня лимит.

Купленные с рук симки начинают блокировать Текст: Татьяна Шадрина И те, кто будет покупать сим-карты с рук, рискуют остаться вне зоны доступа, а деньги, которые остались на абонентских счетах, при аннулировании карты никто уже не вернет. Ведь карты эти зарегистрированы не на вас, а, как правило, на некую компанию. И часто их используют для различных преступлений и мошеннических схем. С этим и начинается борьба. Но если вы добропорядочный гражданин и купили карту до 1 июня 2018 года, то сможете ее легализовать. В Минкомсвязи определили критерии записи голоса для биометрии Уже давно есть требование об идентификации абонентов: сотовые операторы должны продавать сим-карты только при предъявлении паспорта. Но до сих пор сим-карты продают "всерую". Только в апреле этого года пресечена незаконная реализация более 1,4 тысячи "серых" симок. Их продавали без заключения договора и документа, удостоверяющего личность, отметили в Роскомнадзоре. Существовали и пути обхода, которые давали возможность пользоваться анонимными сим-картами. Первый - распространение "серых" карт через корпоративные тарифы, оформленные на фирмы-однодневки (70 процентов). Второй - использование карт, оформленных на подставных лиц (30 процентов). Те, кто покупали такие симки, не могли поменять оператора, ни предъявить претензии мобильной компании, ни поменять тариф, ни пользоваться сервисами, в том числе банковскими услугами. Тот же, кто давно использует номер, заинтересован, чтобы он остался при нем. Закон дает возможность абоненту прийти в салон и авторизоваться. Оператор не вправе отказать в этом. "Серые" сим-карты будут вне зоны доступа, а деньги на абонентских счетах никому не вернут Однако стоит знать, что сотовая компания обязана прекратить оказание услуг связи по предписанию Роскомнадзора, если во время проверки выяснится, что симка "серая". И сотовая компания не сможет подтвердить в течение 15 суток соответствие персональных данных в ее базе с данными фактических пользователей. Нелегальная симка может быть заблокирована и в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи. Получается, что анонимно пользоваться такими картами теперь невозможно. Услуги мобильной связи предоставляются только тем абонентам, достоверные сведения о которых предоставлены оператору, напомнили в Роскомнадзоре. Строительство сетей 5G обойдется в 600 миллиардов рублей В ведомстве также уточнили, как будет проходить проверка достоверности сведений об абоненте. Она может проводиться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), через информационные системы госорганов при наличии у оператора подключения к таким системам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. У самого абонента будет возможность идентифицировать симку не только по паспорту, но и через свой личный кабинет на портале госуслуг, через ЕСИА. Таким образом, для легальных пользователей доступ к услугам мобильной связи существенно облегчится, а на пути нелегального распространения сим-карт будет поставлен надежный заслон. В законе четко прописан главный постулат: если абонент или пользователь не зарегистрирован в базе учетных данных оператора связи, то услуга не предоставляется. Закон также позволяет переоформить корпоративную сим-карту на фактического пользователя, если, например, компания развалилась, заключив с оператором новый договор об оказании услуг.

В России открывают "черные списки" дебоширов Текст: Татьяна Шадрина Их будет вести каждая российская авиакомпания, занося туда всех, кто скандалит на борту и не выполняет распоряжений командира. Например, не пристегивает ремни безопасности, пользуется мобильником на взлете и посадке, распивает спиртные напитки, принесенные на борт, пытается курить. Последнее можно трактовать как действие, угрожающее безопасной эксплуатации самолета. Ведь неосторожное обращение с огнем может вызвать пожар на борту. Возмутители спокойствия также рискуют быть наказанными за хулиганство. Порядок возврата денег за билеты "Саратовских авиалиний" определят 31 мая Те, кто попал в "черный список, могут на год проститься с авиаперелетами. Продавать ему билеты на свои рейсы перевозчик не будет. Но пассажир может доказать, что он не виноват или его провоцировали сами сотрудники авиакомпании на такие противоправные действия. Но это уже - через суд. Если же суд признает, что виновен все-таки пассажир, то не более чем через 30 дней со дня получения постановления или обвинительного апелляционного приговора дебошир попадет в "черный список". Но есть исключения. Например, если человек не может вернуться к месту проживания никаким другим способом, как на рейсе этой авиакомпании, то его пустят на борт. Аналогичные "черные списки" могут ввести и на железной дороге. Сейчас это активно обсуждается в отрасли. Действовать они будут по тому же принципу, что и в авиации. Дебошира планируют включать в специальный реестр, но он будет непубличным, как и в авиации.

Начинается эксперимент по маркировке драгоценностей Текст: Александра Воздвиженская Постановление правительства о начале эксперимента предполагает участие в нем юрлиц и индивидуальных предпринимателей на добровольной, безвозмездной основе. В рамках эксперимента будет отлажено взаимодействие между органами госвласти и производителями сырья для изготовления драгоценных изделий (а также производителями самих ювелирных изделий). "Причем это будет касаться не только товаров, производимых в России, но и импортируемых", - пояснили "РГ" в минфине. На первом этапе эксперимента стороны отработают операционные потоки - прослеживаемость изделий, а также передачу информации между участниками системы. Прослеживаемость обеспечат нанесением на изделия специальных бирок с QR-кодом. "Уже на этапе "пилота" ожидается снижение контрабандной и контрафактной продукции", - говорят в минфине. По состоянию на 29 мая в эксперименте готовы принять участие около 20 компаний, которые заранее подавали заявки. Минфин предложил контролировать оборот синтетических ювелирных камней Участвовать в эксперименте будут как минимум несколько крупных компаний, знает гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Спрос на новый инструмент контроля высокий, так как минфин хочет сделать маркировку на всех бирках ювелирных изделий обязательной с 1 января с 2019 года. Бизнес боится не успеть влиться в систему на пике высокого сезона - в новогодние праздники и 8 марта. Всего под пилотную маркировку в течение полугода могут попасть алмазы и бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, драгоценные металлы в виде порошка (платина, палладий), необработанные серебро и золото, монетарное золото и ювелирные изделия разных видов. Украшение, прошедшее все этапы обработки, потребитель сможет проверить на подлинность, считав через мобильное приложение QR-код на бирке (там будут указаны производитель, вес изделия, наименование, в каком управлении пробирного надзора его клеймили, металл, покрытие, пробу, цвет и вставки). Если данные не совпадут с реальными характеристиками, значит, перед вами подделка. "Конечная цель - обеспечить прослеживаемость драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах их оборота. В настоящее время изучается технология, которая позволит маркировать бриллианты", - рассказали в минфине. В марте была представлена такая технология, разработанная в России: нанометку наносят на камень, считать ее можно при 500-кратном увеличении. Тогда же представили портативный детектор подлинности бриллиантов. Обе технологии созданы для использования профессионалами, а не конечными потребителями. Маркировка продуктов в России начнется с молока и творога Зампредседателя правления Ассоциации ювелиров Евразийского экономического союза Вадим Серов эксперимент поддерживает, но считает, что рационально было бы ограничиться маркировкой готовых ювелирных изделий, так как остальные позиции - это, по сути, полуфабрикаты. Эдуард Уткин говорит, что именно маркировку упаковки - то есть бирки изделия - и хотел вводить изначально бизнес. Минфин хочет идти дальше и маркировать сам товар. Проблема нанометки на изделии в том, что ее хотят наносить одновременно с оттиском пробирного клейма, то есть перед тем, как изделие пройдет еще ряд процедур (галтовка, полировка, вставка камня). Высок риск, что метка сотрется. "Чтобы этого избежать, необходимо стадию пробирования и клеймения ювелирного изделия перенести в конечный цикл производства", - предлагает Уткин. Учитывая техническую сложность процесса, эксперты не исключают, что маркировку камней, вероятнее всего, перенесут на более поздний срок. Что меняется в налоговом кодексе С июня банковские операции с драгоценными камнями облагаются НДС (18 процентов), так как такие операции теперь считаются непрофильными для кредитных организаций. К драгоценным камням закон относит природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, природный жемчуг в сыром и обработанном виде, уникальные янтарные образования, пояснила юрист практики разрешения споров юридической фирмы Eterna Law Алина Басырова. Еще одни нововведения предусматривают возможность взыскания налогового долга с обезличенных металлических счетов (ОМС). То есть если скопился долг по налогу на имущество, то взыскание могут обратить на ОМС должника за неимением других счетов. Процедура происходит через суд, уточнил руководитель налоговой практики юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Сергей Колесников.

На платежках за жилье нельзя печатать рекламу Текст: Нина Егоршева И это правильно. Реклама мешает рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг и их суммарный объем. Порой граждане даже выкидывают квитанции, приняв их за "спам". А иных такая реклама и вовсе может вводить в заблуждение - ведь абы какую компанию в платежке рекламировать не станут. Тем не менее запретить рекламу на платежках ЖКХ удалось только со второй попытки. Госдума приняла поправки в закон о рекламе еще в конце прошлого года. Тогда они предусматривали запрет всей рекламы. Совет Федерации не одобрил документ. Сенаторы обращали внимание, что в нашем законодательстве это первый случай, когда будет отрегулирован тип рекламного носителя. До этого были нормы по содержанию рекламы, по уровню ее звука, площади. Поэтому было решено создать согласительную комиссию по этому вопросу. В России изменятся платежные квитанции за ЖКУ В рекламной отрасли реклама на квитанциях считается довольно эффективной, поскольку имеет ряд преимуществ перед другими носителями. Во-первых, местом ее размещения служит официальный платежный документ, что должно вызывать доверие у потребителя. Во-вторых, квитанции рекомендуют хранить три года, а значит, есть вероятность, что к услугам компании могут прибегнуть через длительное время после проведения акции. В-третьих, есть возможность адресного распространения - по конкретным районам или домам, тщательнее спланировать рекламную кампанию. Депутаты и сенаторы сошлись во мнении, что запрет необходим, но он коснется лишь коммерческой рекламы. При этом на квитанциях останется социальная реклама, информация минздрава, МЧС и МВД. Эти сообщения могут размещаться только на обратной стороне квитанций. Обычную рекламу можно только вложить внутрь платежки отдельным листом. Окончательно новые правила вступят в силу с 3 июня. Однако во многих регионах ограничения на рекламу на платежках начали действовать гораздо раньше этого срока. Например, в Подмосковье уже в мае жители получили квитанции с рекламой на вкладышах. Но если противоречащая правилам реклама вдруг никуда не исчезнет, граждане могут пожаловаться в жилищную инспекцию.