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Рубрика: Легковые авто

18 компаний изменили цены на автомобили в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Эксперты провели исследование российского автомобильного рынка. Были определены компании, которые изменили цены на свои машины с 16 по 31 мая 2018 года. Таких марок оказалось 18.

Так, цены на Land Rover Discovery повысились на 1,6% - 2,3%, Discovery Sport подорожал на 2,5 - 3,4%, Range Rover Evoque на 2,3 - 3,6%, Range Rover Sport на 0,6 - 1,7%.

Фото: media.chevrolet.com
Полноприводный кроссовер Chevrolet вернется в Россию

У  Nissan, как сообщает "Автостат", подорожал кроссовер Murano (+2,0 - 3,1%). Mitsubishi повысила цены Outlander на 1,6 - 2,0%, у японцев также подорожал компактный SUV Eclipse Cross (+0,1 - 0,2%). Корейский Hyundai увеличил цены на модель Creta на 1,1- 1,6%. 

В то же время некоторые компании снизили стоимость своей продукции. Например, немецкий Volkswagen начал продавать в России седан Passat и универсал Passat Variant в новой комплектации Conceptline. За счет этого минимальная цена седана Passat снизилась на 9,7%, универсала Passat Variant - на 7,6%.

Фото: YouTube.com / Скриншот
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Также китайская Brilliance снизила цены кроссовера V5 1,5T (от 4,5% до 4,8% в зависимости от комплектации).

Как отмечают аналитики, главной причиной роста цен на автомобили стало падение курса российского рубля.

Ранее сообщалось, что в период с 16 апреля по 15 мая ровно половина компаний, представленных на российском рынке, - 29 - изменила цены на свои машины.

Кроме того, стало известно, что каждый четвертый продаваемый автомобиль в России является отечественным. Больше всего таких машин традиционно реализует АвтоВАЗ .

За четыре месяца 2018 года с российских конвейеров сошло 510 тысяч легковых автомобилей - это на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в апреле было выпущено 140 тысяч машин, что на 21,6% выше показателя годичной давности.

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#Volkswagen #Hyundai #Nissan #Mitsubishi