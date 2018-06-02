Две ракеты запущены в сторону Израиля из сектора Газа

Системы противовоздушной обороны Израиля перехватили ракету, запущенную из палестинского сектора Газы. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля. Одна ракета была перехвачена системой "Железный купол", вторая, вероятно, упала на территории сектора Газа", - сообщается в Twitter Армии обороны Израиля.

Напомним, 29 мая из сектора Газы по Израилю были выпущены около 70 ракет и мин, часть из них были перехвачены. В ответ Тель-Авив атаковал позиции палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. На следующий день из сектора Газа вновь были запущены ракеты в сторону израильских Эшколя, Шаар-ха-Негева и регионального совета Сдот Негев. Силы ПВО еврейского государства перехватили несколько ракет.