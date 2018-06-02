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02.06.2018 21:26
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Криштиану Роналду предложили переехать в Красноярск

Текст: Данила Жиляев

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может продолжить карьеру в красноярском "Енисее". По крайней мере, на это надеются в российском клубе.

В официальном Twitter красноярцев опубликована запись с персональным приглашением легендарному игроку. Клуб призвал Роналду не медлить и принимать решение.

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"Дорогой Криштиану, мы все знаем. Мы предлагаем тебе сделать футбольный клуб "Енисей" великим, - сказано в сообщении. - Принимай решение сейчас!"

Роналду сейчас находится на распутье: если верить СМИ, он готов покинуть "Реал" и уже уведомил о своем намерении одноклубников. Вероятно, не в последнюю очередь это может быть связано с тем, что ему грозит восемь лет тюрьмы по обвинению в неуплате налогов. "Енисей" в своем сообщении проиллюстрировал все преимущества возможной жизни Роналду в Красноярске, подчеркнув, что там проблем с налогами у него не будет.

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