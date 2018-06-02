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Рубрика: В мире

В Госдуме сообщили о трех пропавших в 1987 году летчиках из СССР

По меньшей мере три советских летчика считаются пропавшими в Афганистане в 1987 году. В настоящее время власти ведут проверку ранее появившейся информации о том, что кто-то из этих бывших военнослужащих нашелся живым и хочет вернуться на родину.

"Боевое братство" и комиссия при Минобороны РФ, которую возглавляет генерал-майор [Александр] Кирилин, на сегодняшний день ведут переговоры с представителями миссии США в Пакистане для того, чтобы все-таки определить, [что] эта информация подтверждается", - цитирует ТАСС заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

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По его словам, на первом этапе предстоит выяснить фамилию пилота и уточнить, желает ли он в действительности вернуться в Россию.

"Сейчас говорить [преждевременно], [что] это Михайлов, Пантелюк или Самойлов - несколько летчиков были сбиты в тот период времени, и которые числятся без вести пропавшими, три", - отметил парламентарий.

Он напомнил, что официально фамилия советского летчика не называется.

Ранее стало известно, что советский летчик, чья фамилия официально не называется, хочет вернуться в Россию спустя 30 с небольшим лет после своего исчезновения. При этом его точное местонахождение пока неизвестно. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предложил руководителю Союза десантников России Валерию Востротину обратиться к спикеру парламента Вячеславу Володину, "у которого установились хорошие отношения с парламентами Афганистана и Пакистана", чтобы он запросил информацию у коллег. В то же время готовность оказать помощь в возвращении сбитого летчика уже выразил лидер Российского союза ветеранов Афганистана, сенатор Франц Клинцевич.

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