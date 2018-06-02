В Гродно открылся фестиваль национальных культур

Звонкие песни, яркие костюмы, зажигательные танцы, игры и забавы. На центральных улицах и площадях Гродно - буйство красок и ароматов. Десятки тысяч гостей из разных уголков Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, закружились в общем хороводе - это начался фестиваль национальных культур.

Праздник, который раз в два года, в первые июньские дни, собирает в старинном городе королей и замков взрослых и детей, чтобы показать, как дружны народы, которые проживают на территории Беларуси. Искрометные цыгане и испанцы, степенные эстонцы и латыши, горячие грузины и дагестанцы, загадочные чуваши и мордвины, татары, башкиры, американцы, англичане, греки - сегодня в Беларуси проживает более 140 представителей разных народов мира.

Фестиваль национальных культур впервые состоялся в Беларуси в 1996 году, начавшись как городской, он за более чем двадцать лет вырос до республиканского и международного.

Быть столицей фестиваля национальных культур мечтали многие города Беларуси. Приграничный Гродно, еще задолго до начала фестиваля проводил праздники национальных обрядов, поэтому рождение фестиваля стало гармоничным продолжением старинной традиции.

По приглашению Постоянного Комитета Союзного государства и Национального пресс-центра Беларуси прибыла на фестиваль и группа российских журналистов, чтобы поближе познакомиться с национальным колоритом народов, проживающих "под одной крышей" в Беларуси.

Открылся фестиваль традиционным парадом национальностей, который по праву считается визитной карточкой праздника. Тысячи зрителей собрались, чтобы посмотреть шествие представителей диаспор, которые через танец и музыку рассказывают об истории своего народа, восхищая гостей бурными эмоциями, яркими костюмами и красотой исполнения.

В этом году шествие открывали белорусы - лучшие мастера и творческие коллективы со всей страны. За хозяевами идут представители всех диаспор участвующих в фестивале, они несут фестивальный флаг с изображением символа фестиваля цветика-семицветика.

Все участники шествия - в национальных нарядах. Армяне, афганцы, венесуэльцы, грузины, греки и далее по алфавиту. Бурные овации срывают греки за свой танец сиртаки, молдаване за звонкую песню о любви и розе, и конечно русские, это, пожалуй, одна их самых больших делегаций. Матрешка с пестрыми лентами, песни под гармонь, свистульки, а также казаки с нагайками, которые прям на ходу, показывают мастерство владения мечами и кнутом. Завершают шествие цыгане и делегация, которая называется - многоголосье. В ней, пусть и не такие большие диаспоры, а всего по два - три представителя народностей, но все они яркие и звучат на все голоса.

Тема нынешнего фестиваля - "Народные забавы", поэтому многие диаспоры включили элементы народного ярмарочного гулянья - ходули, жонглирование булавами, цирковые номера.

"За свою историю существования, национальный фестиваль культур стал знаковым событием в культурной жизни страны. Создал интересные страницы, заслужил любовь и признание его участников и зрителей, - сказал на открытии Василий Жарко, вице-премьер Беларуси. - Мероприятия фестиваля проходят под знаком года малой родины. У каждого человека всегда храниться память о малой родине, и сегодня фестиваль дает возможность каждому рассказать о своих корнях, предках, познакомиться с культурой разных народов, их традициями и обычаями, продегустировать национальные блюда. Уверен, что фестиваль станет настоящим праздником искусства и дружбы, мастерства и вдохновения, молодости и красоты. Он будет способствовать сохранению межнационального согласия и укреплению социальной стабильности в нашей стране".

А после шествия город превратился в сплошную музыкальную площадку. Причем на совершенно любой вкус - национальная музыка, эстрадная, рок. Кульминацией открытия стал фейерверк и 3D-mapping-show. Все здание Нового замка осветила объемная 3D-проекция - видеоролик о фестивале национальных культур и о том, как он зарождался в Гродно, а также красочное видео о городе.

В этом году фестиваль проходит три дня и выходит за рамки города - на Августовский канал. Здесь посетителей ждет танцевальный марафон, театрализованное шествие и работа площадок национальных игр, подворья с дегустацией блюд национальной кухни. Без сомнений, каждый сможет найти развлечение на свое усмотрение.

А еще в этот раз для гостей приготовлено много сюрпризов. Один из них - механическая диорама с кукольным представлением на фестивальную тематику, наподобие знаменитых часов на здании театра кукол имени Образцова в Москве. Задумка - с помощью кукол рассказать о фестивале.

Еще одна новинка для гостей - новая смотровая площадка с изящной беседкой-ротондой, которая позволяет любоваться на фестивальный Гродно с новых ракурсов. Появился и новый четырехметровый памятник князю Давиду Городенскому, прославившему свое имя в боях с крестоносцами.

Впервые появилась и музейная экспозиция, рассказывающая о том, как рождался, рос и преображался фестивальный цветок за более чем 20-летнюю историю. Также гости могут посетить уникальное ретро-кафе в стиле "Дружба народов СССР", которое представлено в виде оборудованного автобуса. Кроме того, откроется выставка, где будут представлены этнические детские игрушки. Там же состоится презентация тематической настольной игры "Цветок фестиваля". Суть ее в том, что игроки "путешествуют" по подворьям, отвечают на вопросы или выполняют задания. За каждое - карточка с символом праздника - цветиком-семицветиком. Побеждает тот, кто придет к финишу, собрав самый большой букет.

В эти дни на фестивале состоится множество мероприятий: концерты, выставки, круглые столы, международная литературная конференция, встречи с писателями, акции и флешмобы.

Изюминка фестиваля - национальные подворья. В этом году их 19, но два из них многонациональные, названы они символически: "Запад" и "Восток". В каждом подворье звучит традиционная музыка и песни, танцевальные номера и блюда национальной кухни, конкурсы и многое другое. Одна из его важных составляющих, это то, что прохожие становятся желанными гостями на семейных праздниках - китайцев, русских, греков, дагестанцев.... Можно смело сказать, что гродненцам и гостям города представилась уникальная возможность - за три дня пройти путешествие вокруг света и окунуться в такие разные, но яркие и жизнерадостные, культуры.