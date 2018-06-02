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Рубрика: В мире

В Раде рассказали о позоре министра иностранных дел

Инсценировка убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко опозорила министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко.

По словам парламентария, глава МИД не был в курсе "спецоперации" СБУ и на международном уровне говорил об "убийстве" как о состоявшемся факте. Это ударило по имиджу главы внешнеполитического ведомства, уверен Павленко.

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"Опозорили министра иностранных дел, - приводит РИА Новости заявление депутата. - Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране".

Инсценировка убийства Бабченко произошла 29 мая. Почти сутки журналиста считали мертвым. Затем СБУ объявила, что инсценировала убийство, чтобы якобы раскрыть операцию спецслужб РФ. В МИД России произошедшее назвали попыткой спровоцировать новую высылку российских дипломатов из стран Запада.

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