Джоан Роулинг планирует написать новую книгу для детей

Британская писательница Джоан К. Роулинг, чью септологию о юном волшебнике Гарри Поттере вот уже на протяжении двадцати лет запоем читают дети и подростки по всему миру, не тратит время попусту. Ранее ей были выпущены несколько книг, дополнивших вселенную "поттерианы" и расцветивших в воображении детей повседневную жизнь обитателей Хогвартса. Последней среди таких пополнений стала роскошно изданная книга о "Фантастических существах", которой автор может по праву гордиться:

Помимо этого Роулинг ведет работу и над сценариями пересекающегося с "поттерианой" четырехчастной серии под общим названием "Фантастические твари и где они обитают" (Fantastic Beasts and Where to Find Them), первый фильм которой был представлен два года назад. Вторая порция, "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), со ставшим уже привычным Эдди Редмэйном в роли Ньюта Скамандера, пополнилась впечатляющим актерским составом, включающим в себя Джуда Лоу (он станет молодым Альбусом Дамблдором) и Джонни Деппа (собственно Грин-де-Вальда), которому, судя по всему, на этот раз уготовлено нечто большее, чем роль камео. Мировая премьера картины состоится 14 ноября, а на день позже ее смогут увидеть в прокате и российские зрители.

Кроме того, она продолжает работу над серией романов-детективов для взрослых, выбрав для этого амплуа отдельный литературный псевдоним - Роберт Гэлбрейт. В рамках сессии вопросов и ответов на своем сайте она поделилась новостью и на этом поприще: ее четвертый роман Lethal White уже готов.

Но самой интригующей и важной для большей части ее аудитории стало следующее: Джоан Роулинг всерьез собирается возвратиться к написанию книг для детей, ведь эксперименты именно в этом жанре привлекли к ней внимание миллионов. Не будет опрометчивым отметить, что произведения для детско-юношеской аудитории удаются писательнице гораздо лучше, чем традиционная художественная проза. Ее романы вполне достойны, но крайне быстро теряются в череде многочисленных новинок и не вызывают желания их перечитать.

По ее собственным заявлениям, теперь, когда очередной роман закончен, она собирается взяться за детскую книгу, основанную на идее, которую автор вынашивала около шести лет. И она никак не будет связана не только с Гарри Поттером, но и с миром волшебников вообще. И это дает крайне богатую пищу как для размышлений, так и для домыслов, коих в ближайшее время наверняка появится бескрайнее море.

Впрочем, все это нисколько не мешает Джоан Роулинг наслаждаться простыми радостями жизни: