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Вышел первый трейлер продолжения "Фантастических тварей"

Новость 13.03.2018, 21:49 | Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Миллионам поклонников фэнтезийной вселенной английской писательницы Джоан Роулинг наконец-то по-настоящему есть на что посмотреть: вышел первый трейлер продолжения картины "Фантастические твари и где они обитают".

В фильме, который получил название "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", указанный злодей, в конце первой части пойманный магическими правоохранителями при активном содействии главного героя Ньюта Саламандера, совершает (не поверите) побег.

Фото: youtube.com/ New Trailer Buzz
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Цели у негодяя все те же - поработить несчастных и беспомощных маглов. Играет гада "амнистированный" Джонни Депп, представший перед зрителем под самый занавес первого фильма, на протяжении большей части которого его персонаж прикидывался Колином Фаррелом.

Ньют в исполнении Эдди Редмэйна снова будет ставить ему палки в колеса. Но на этот раз - в дуэте с небезызвестным Альбусом Дамблдором. События, о которых идет речь в "Тварях", напомним, предшествуют приключениям Гарри Поттера, так что будущего директора Хогвартса мы увидим молодым. Сыграет его великолепный Джуд Лоу.

И опять не обойдется без неуклюжего пухлого магла по фамилии Ковальски (Дэн Фоглер) - несмотря профилактические на меры, предпринятые в "Местах обитания" Ньютом.

"Фантастические звери и места их обитания" - учебник, написанный Роулинг от имени Саламандера и ставший фунаментом для создания новой кинофраншизы. Режиссер - Дэвид Йейтс, снявший, помимо первой части, четыре последних фильма "поттерианы", а также, среди прочего, ленту "Тарзан. Легенда".

Мировая премьера - 14 ноября текущего года, в России сиквел "Тварей" выйдет на следующий день.

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