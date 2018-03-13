Вышел первый трейлер продолжения "Фантастических тварей"

Миллионам поклонников фэнтезийной вселенной английской писательницы Джоан Роулинг наконец-то по-настоящему есть на что посмотреть: вышел первый трейлер продолжения картины "Фантастические твари и где они обитают".

В фильме, который получил название "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", указанный злодей, в конце первой части пойманный магическими правоохранителями при активном содействии главного героя Ньюта Саламандера, совершает (не поверите) побег.

Цели у негодяя все те же - поработить несчастных и беспомощных маглов. Играет гада "амнистированный" Джонни Депп, представший перед зрителем под самый занавес первого фильма, на протяжении большей части которого его персонаж прикидывался Колином Фаррелом.

Ньют в исполнении Эдди Редмэйна снова будет ставить ему палки в колеса. Но на этот раз - в дуэте с небезызвестным Альбусом Дамблдором. События, о которых идет речь в "Тварях", напомним, предшествуют приключениям Гарри Поттера, так что будущего директора Хогвартса мы увидим молодым. Сыграет его великолепный Джуд Лоу.

И опять не обойдется без неуклюжего пухлого магла по фамилии Ковальски (Дэн Фоглер) - несмотря профилактические на меры, предпринятые в "Местах обитания" Ньютом.

"Фантастические звери и места их обитания" - учебник, написанный Роулинг от имени Саламандера и ставший фунаментом для создания новой кинофраншизы. Режиссер - Дэвид Йейтс, снявший, помимо первой части, четыре последних фильма "поттерианы", а также, среди прочего, ленту "Тарзан. Легенда".

Мировая премьера - 14 ноября текущего года, в России сиквел "Тварей" выйдет на следующий день.