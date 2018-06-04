ЕС проведет экстренный саммит из-за пошлин США

Лидеры государств и правительств стран-членов ЕС могут собраться на экстренный саммит по ситуации с торговыми пошлинами, введенными Соединенными Штатами в отношении импорта европейской стали и алюминия. Об этом сообщил официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

Он уточнил, что встреча будет носить неформальный характер. Ее дата пока не объявлена. Не исключено, что в итоге дело ограничится совещанием профильных министров.

Напомним, что с 1 июня Вашингтон исполнил обещание и все-таки ввел таможенные пошлины на ввоз продукции из стран-членов ЕС. На сталь она составляет 25 процентов, на алюминий - 10 процентов. Эти меры были приняты в конце марта не только в отношении европейских партнеров США, но также ближайшего соседа - Канады, некоторых латиноамериканских игроков (мексиканцев, бразильцев и аргентинцев), Австралии и Республики Корея.

При этом для ЕС была введена отсрочка на два с небольшим месяца. Теперь она перестала действовать. Брюссель попытался оспорить действия американцев через Всемирную торговую организацию.

В ответ на шаги американской администрации еврочиновники определили импортные пошлины на некоторые категории товаров широкого потребления из-за океана. Впрочем, пока эта опция только рассматривается.