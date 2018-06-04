Хотите, чтобы iPhone работал дольше? Есть простой лайфхак

Оказывается, обновление iOS до версии 11.4 увеличивает время работы устройства. В этом убедились авторы канала iAppleBytes, которые провели собственное исследование. В нем приняли участие пять моделей смартфонов - от iPhone 5s до iPhone 8.

По оценкам энтузиастов, обновление iOS положительно повлияло на время работы всех без исключения айфонов, которые приняли участие в исследовании.

Больше всех повезло iPhone 6 - увеличение автономности составило 35 минут. На втором месте оказался iPhone 7, проработавший на 34 минуты дольше себя самого, но с iOS 11.3.1 на борту. Время работы iPhone 8 выросло на 25 минут, Phone 6s - на 30 минут, а iPhone 5s - всего на четыре минуты.