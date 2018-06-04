Путин: У России нет цели кого-то разобщить в ЕС

Президент России Владимир Путин накануне своего визита в Австрию дал интервью местному телеканалу. Глава российского государства заявил, что у России нет цели кого-то разобщить в Европе, напротив, Москва заинтересована в едином и процветающем Евросоюзе.

"У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в ЕС. Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером", - сказал он.

Президент РФ посетит Вену с рабочим визитом 5 июня.

Ранее канцлер Себастьян Курц в эксклюзивном интервью "РГ" и ТАСС заявил, что Австрия хотела бы внести свою лепту в улучшение отношений между ЕС и Россией.

А вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал ЕС отменить действующие против РФ санкции.