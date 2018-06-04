Чем удивил культурный десант из Татарстана жителей Беларуси

Дни культуры Татарстана впервые проходят в Беларуси с 4 по 6 июня. Гостят здесь артисты, музейщики, кинематографисты, писатели, учителя и библиотекари - всего около 100 человек. Они пообщались с коллегами и устроили большой праздник для местной татарской общины.

Корреспондент "СОЮЗа" накануне поездки пообщался с представителями делегации и выяснил, куда именно и с какими гостинцами отправились деятели культуры. Как уточнили в Минкульте Татарстана, маршрут татарстанцев пролег через Минск, Дубровно и Гродно. Без столицы Беларуси, понятно, не обойтись. Что касается других городов, то их выбрали исходя из двух факторов. Во-первых, там проживает многочисленная татарская диаспора, во-вторых - есть необходимая инфраструктура для концертов и выставок.

Главный гвоздь программы, безусловно, Татарский государственный ансамбль песни и танца (ТГАПиТ). Коллектив в республике легендарный, отметивший недавно свое 80-летие. Артисты объездили с концертами полмира, но вот в Беларуси, по признанию директора Юрия Жукова, не были с 1980-х годов.

- Везем туда весь татарский репертуар и подарки для местной публики. Это белорусский танец "Веселуха" и песня "Беловежская пуща", - рассказал он. - Ну и российские произведения исполним, которые объединяют нас с Беларусью.

Елабужский государственный музей-заповедник представил выставку "Многоцветие татарской национальной культуры". В экспозицию вошло 180 предметов. Это национальные костюмы, обувь, украшения, изделия с кожаной наборной мозаикой, Коран, мусульманские чётки и коврики намазлык для совершения молитвы. Были здесь и картины современных художников из Татарстана и Башкортостана.

В последние годы в республике бурно развивается кинематограф, и несколько ярких работ смогли увидеть белорусские зрители. Среди них комедия "Семейные хлопоты" Алексея Барыкина: в межнациональной семье разгорелся спор, каким именем назвать новорожденного - татарским или русским? Вокруг этого возникает множество коллизий.

Посчастливилось публике увидеть и только что снятый фильм "Байгал" Ильдара Ягафарова, который будет представлен на Казанском международном фестивале мусульманского кино в этом году. Одну из главных ролей исполнил популярный российский актер Владимир Вдовиченков. Картина повествует о трагедии маленького человека - рыбака Галимжана. Вся его жизнь рухнула, и он мечтает встретить в глубинах Волги священную рыбу Байгал, приносящую удачу.

Единственный литератор в делегации - именитый татарский поэт, лауреат Государственной премии РФ Ренат Харис.

- В Беларуси у меня много друзей-писателей. Среди них Алесь Бадак, Сергей Трахменок, Александр Карлюкевич (сейчас он министр информации Беларуси). Они переводят меня на белорусский язык, а я их на татарский, - смеется он. - Вот недавно издали мою книгу "Сярэбраны прамень" ("Серебряный луч"). А я только что выпустил сборник "Хуш килясез, кали ласка" (сочетание татарского "Добро пожаловать" и белорусского "пожалуйста". - Прим. ред.). В него вошли стихи тридцати белорусских поэтов, от классиков до современных авторов. Его мы и будем презентовать.

Особая миссия у татарстанских педагогов из Альметьевского музыкального училища имени Фарида Яруллина и Мамадышской детской школы искусств имени братьев Яруллиных. Здесь они встретились с коллегами из Детской школы искусств в Дубровно, также носящей имя Фарида Яруллина. Дело в том, что татарский композитор, автор первого национального балета "Шурале", погиб в 1943 году недалеко от этих мест, так и не успев увидеть свое произведение на сцене. Он похоронен в братской могиле на 468-м километре автомагистрали Москва - Минск. В память о нем и была названа школа. А в прошлом году в Дубровно открыли памятник композитору.