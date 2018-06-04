Главу иркутского центра "Гравитация" поместили под домашний арест

Кировский районный суд Иркутска на два месяца поместил под домашний арест главу научно-развлекательного центра "Гравитация", где в результате химических опытов медицинская помощь понадобилась восьми детям в возрасте от пяти до 13 лет.

Все они получили термические ожоги первой и второй степеней, передает ТАСС.

Напомним, деятельность центра "Гравитация", которая арендовала помещение в ТРЦ "КомсоМолл" в Иркутске, была приостановлена 2 июня.

Такое решение было принято после того, как накануне во время детского представления произошел выброс газа, который попал в пламя горелки и вспыхнул, травмировав детей.

По факту ЧП было заведено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").