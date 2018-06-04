УЕФА наказал "Зенит" еврокубковым матчем без зрителей

Следующий домашний матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) петербургский "Зенит" проведет при пустых трибунах. Такое решение принял дисциплинарный комитет УЕФА.

Как сообщается на официальном сайте организации, "сине-бело-голубые" наказаны за поведение болельщиков во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига". Кроме того, клуб оштрафован на 70 тысяч евро.

Также УЕФА применил санкции - правда, не столь суровые - к московскому ЦСКА. За неподобающее поведение болельщиков во время ответного матча четвертьфинала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом" армейский клуб оштрафован на 20 тысяч евро.