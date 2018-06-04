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04.06.2018 19:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

УЕФА наказал "Зенит" еврокубковым матчем без зрителей

Текст: Данила Жиляев

Следующий домашний матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) петербургский "Зенит" проведет при пустых трибунах. Такое решение принял дисциплинарный комитет УЕФА.

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Как сообщается на официальном сайте организации, "сине-бело-голубые" наказаны за поведение болельщиков во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига". Кроме того, клуб оштрафован на 70 тысяч евро.

Также УЕФА применил санкции - правда, не столь суровые - к московскому ЦСКА. За неподобающее поведение болельщиков во время ответного матча четвертьфинала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом" армейский клуб оштрафован на 20 тысяч евро.

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