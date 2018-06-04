Новости

Андрис Лиепа подарит премьеру Большому театру Беларуси 20:06
Мэттью Риз и Джейми Дорнан снимутся в североирландской драме BBC 19:55
Украина перекрыла часть Азовского моря 19:51
В Санкт-Петербурге блокадный музей объявил сбор экспонатов 19:40
МВД: Участник ДТП с автобусом на Урале уже лишался прав за пьянство 19:40
В Ростове осудили дагестанца за террористическую деятельность 19:35
УЕФА наказал "Зенит" еврокубковым матчем без зрителей 19:15
Болельщики назвали уругвайца лучшим футболистом в истории ЧМ 19:07
В Гватемале возросло до 40 число жертв извержения вулкана 19:07
Вышел трейлер ремейка легендарного хоррора "Суспирия" 18:50
В Морозовской больнице заработал единственный в стране центр детского инсульта 18:39
Росстат: В России выросло производство бензина 18:30
Шарапова пожелала Уильямс скорейшего выздоровления 18:27
В Пензе трех школьниц сбили у пешеходного перехода 18:25
Появился трейлер "Короля Лира" с Энтони Хопкинсом в главной роли 18:25
МВД Британии выставили счет за расследование инцидента в Солсбери 18:17
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России 18:16
В Кировской области в ДТП с трактором пострадали шесть человек 18:12
В Калужской области из банкомата похитили более 1,7 миллиона рублей 18:11
Неподалеку от Бейкер-стрит Камбербэтч спас курьера от хулиганов 18:10
На саммите в Циндао обсудят дальнейшее совершенствование ШОС 18:00
Презентация книги Павла Крашенинникова состоится в "РГ" 13 июня 18:00
Бурятских полицейских отдали под суд за пытки и гибель подростка 17:48
В Петербурге старейшая солистка Андреевского оркестра погибла в ДТП 17:43
Названы телесериалы с худшими финалами 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
04.06.2018 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД: Участник ДТП с автобусом на Урале уже лишался прав за пьянство

Текст: Екатерина Призова

Водитель автомобиля Daewoo Nexia, по предварительным данным правоохранительных органов спровоцировавший в Екатеринбурге аварию с пассажирским автобусом, ранее уже лишался прав.

Фото: Служба спасения "Сова"
Появилось видео с места ДТП с автобусом в Екатеринбурге

"Он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе в июне 2015 года был задержан за управление машиной в нетрезвом виде", - рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, сегодня около 16.00 по местному времени на Сибирском тракте вышеупомянутая иномарка сначала столкнулась с автомобилем марки Fiat, а затем на встречной полосе по касательной задела маршрутный "Нефаз". Автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. В результате аварии, по разным данным, пострадало от 24 до 26 человек. Среди них несовершеннолетние юноша и девушка и 13-летний подросток.

Предполагаемый виновник аварии, как полагают в прокуратуре и Следственном комитете, был пьян. Ранее сообщалось, что он отказался от медосвидетельствования.

Между тем

Ространснадзор намерен обратиться в прокуратуру с инициативой провести внеплановую проверку деятельности перевозчика, которому принадлежит автобус, попавший в аварию.

Главное сегодня

Главный кадровик СК России освобожден от должности
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа
Правительство расширило возможности использования маткапитала
В Петербурге скончался Народный артист России Леонид Неведомский