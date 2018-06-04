МВД: Участник ДТП с автобусом на Урале уже лишался прав за пьянство

Водитель автомобиля Daewoo Nexia, по предварительным данным правоохранительных органов спровоцировавший в Екатеринбурге аварию с пассажирским автобусом, ранее уже лишался прав.

"Он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе в июне 2015 года был задержан за управление машиной в нетрезвом виде", - рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, сегодня около 16.00 по местному времени на Сибирском тракте вышеупомянутая иномарка сначала столкнулась с автомобилем марки Fiat, а затем на встречной полосе по касательной задела маршрутный "Нефаз". Автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. В результате аварии, по разным данным, пострадало от 24 до 26 человек. Среди них несовершеннолетние юноша и девушка и 13-летний подросток.

Предполагаемый виновник аварии, как полагают в прокуратуре и Следственном комитете, был пьян. Ранее сообщалось, что он отказался от медосвидетельствования.

Между тем

Ространснадзор намерен обратиться в прокуратуру с инициативой провести внеплановую проверку деятельности перевозчика, которому принадлежит автобус, попавший в аварию.