Появилось видео с места ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В Сети появилось видео с места столкновения иномарки и автобуса в Екатеринбурге. Судя по серьезным повреждениям, которые получили Daewoo Nexia и рейсовый "Нефаз", удар был довольно сильным, хотя и пришелся по касательной.

Напомним, сегодня во второй половине дня на Сибирском тракте произошла авария, в результате которой автобус, перевозивший порядка трех десятков пассажиров, съехал в кювет и перевернулся. На выложенной записи видны выбитые окна и следы крови в салоне общественного транспорта.

По информации горздрава, пострадали 26 человек, из них 24 госпитализированы. Среди получивших травмы, ранее сообщил "РГ" пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых, есть несовершеннолетние: двое парней 17 лет, и один 13-ти. Также по его словам трое из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Водитель Daewoo Nexia, по вине которого, по-видимому и произошло ДТП, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Между тем, по имеющимся у областной прокуратуры данным, молодой мужчина (его личность правоохранительные органы уже установили) в момент аварии был нетрезв.

Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится доследственная проверка.