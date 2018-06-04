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04.06.2018 20:28
Рубрика: В мире

Словенский "Орбан" напугал Брюссель

Наступление популистов принуждает Евросоюз к проведению реформ
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск №7583 (120)

Руководство Евросоюза оказалось меж двух огней. С одной стороны президент США ввел штрафные пошлины на импорт стали из единой Европы, превратив, по сути, Старый Свет в "мальчика для битья". Все это вызвало бурное, но пока исключительно вербальное негодование в Брюсселе. Впрочем, как пишет австрийская Die Presse, дальнейшая торговая война с США, если еврочиновники все же рискнут ее развязать, угрожает ключевой позиции европейского экспорта - автомобилям. Это тот самый козырь в американском рукаве ценой в 38 миллиардов евро, который Трамп в состоянии выложить на стол, если сочтет себя обиженным реакцией Брюсселя.

Почти четверть избирателей поддержали экс-премьера Янеза Яншу (на фото слева) - сторонника жесткой миграционной политики. Фото: AP Почти четверть избирателей поддержали экс-премьера Янеза Яншу (на фото слева) - сторонника жесткой миграционной политики. Фото: AP
Почти четверть избирателей поддержали экс-премьера Янеза Яншу (на фото слева) - сторонника жесткой миграционной политики. Фото: AP

С другой стороны, отказ европейских политиков замечать унижение, которому их подвергает Вашингтон, дополнительно усилит позиции популистов в Европе, сделавших ставку на антиамериканскую риторику и укрепление национальной идентичности. Следом за Италией, где впервые в Старом Свете правительство сформировали популистские партии, неприятный, но при этом предсказанный многими экспертами сюрприз в понедельник преподнесла Словения. На парламентских выборах Демократическая партия во главе с бывшим премьером Янезом Яншей набрала, по предварительным данным, около 25 процентов голосов. Эта политическая сила занимает жесткую позицию по миграционным вопросам. А самого Яншу называют словенским "Орбаном" - его взгляды на беженцев схожи с теми, которые высказывает премьер Венгрии Виктор Орбан. На днях венгерское правительство внесло в парламент законопроект, который сделает уголовно наказуемым оказание любой помощи нелегальным мигрантам - от поданной им миски с супом до оказания юридических консультаций. Так что Брюсселю лишь осталось надеяться, что Янша не найдет партнеров для создания коалиции - пока у победителя есть только один союзник - правоцентристская партия "Новая Словения".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин: У России нет цели кого-то разобщить в ЕС

Давление извне со стороны США и "изнутри" - недовольных нынешним состоянием дел в Евросоюзе избирателей, которые уже привели к власти националистически ориентированные правительства в Польше и Венгрии (а теперь аналогичный по взглядам кабинет может возникнуть и в небольшой Словении), грозит ускорить распад единой Европы, до сих пор не пришедшей в себя после британского брекзита. В эту "копилку" стоит добавить приход к власти популистов в Италии и их вхождение в правительства Финляндии и Австрии. Неблагоприятных сигналов оказалось достаточно, чтобы в Брюсселе пришли к закономерному выводу - прежняя модель Евросоюза потеряла былую стабильность и нуждается в косметическом, а по ряду моментов - в глубоком обновлении. Этот вывод подтверждают социологи - в отличие от главного бенефециара нынешней единой Европы - Германии, где 79 процентов населения одобряют членство страны в ЕС, в Италии таких "европатриотов" набралось только 39 процентов. Но в целом 60 процентов населения 28 стран Евросоюза пока устраивает жизнь в составе европейского объединения, и эти цифры дают Брюсселю временную передышку на подготовку реформ "сверху". Прежде всего речь идет об изменениях во внутренней и внешней политике Старого Света, призванных укрепить самостоятельность единой Европы и ее сопротивляемость внешним вызовам.

Британская "Гардиан" приводит выступление президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на мероприятии, посвященном реформе ЕС. Глава "европейского правительства" в качестве одного из шагов, необходимых Старому Свету для восстановления внешнеполитических позиций, назвал "восстановление связей с Россией". "Мы должны учитывать, что территория всего ЕС занимает около 5,5 миллиона квадратных километров, а России - 70,5 миллиона", - недвусмысленно напомнил Юнкер о масштабах российского рынка, который потеряли европейцы. И еще одна цитата. "Есть столько областей, столько сфер, где мы можем сотрудничать с Москвой более качественно. Не забывая, в чем наши различия и разногласия, - констатирует глава Еврокомиссии. - Но эти нападки на Россию следует прекратить".

Жан-Клод Юнкер: Мы должны учитывать, что территория всего ЕС занимает около 5,5 миллиона квадратных километров, а России - 70,5 миллиона

Здесь же, для сравнения, приведу заявление Юнкера по поводу последних решений президента Дональда Трампа: "Евросоюз считает односторонние тарифы, введенные США, неоправданными и противоречащими правилам ВТО. Это протекционизм в чистом виде".

А вот как оценивает культуру дискуссий по вопросам отношений с Россией премьер земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. "У нас (в Германии. - "РГ") царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к РФ точкой зрения, объявляют купленным "Газпромом" или сторонником российского президента Владимира Путина", - заявил он в интервью агентству DPA. Однако такой подход к дискуссиям Лашет считает вредным и предлагает оппонентам "рассматривать различные точки зрения".

Фото: Reuters
Евросоюз вступает в торговое противоборство с США

Разумеется, пересмотр отношений с Россией для их нормализации - далеко не центральная часть реформ, с помощью которых в Брюсселе рассчитывают изменить отношение европейцев к Евросоюзу. Но стоит напомнить, что пришедшие к власти в Италии популистские партии при подготовке правительственного соглашения заранее договорились о том, что их кабинет будет на европейском уровне выполнять предвыборную программу - в частности, выступать за снятие санкций с России.

В интервью, которое президент РФ в понедельник дал австрийской телерадиокомпании, Владимир Путин сказал: "Для нас нет цели кого-то разобщить в ЕС. Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим экономическим и торговым партнером". А европейцы вспоминают, что президент США Дональд Трамп, придя к власти, первым делом отправил на дно идею канцлера Германии Ангелы Меркель заключить соглашение о свободной торговле между США и Евросоюзом. На тот момент переговоры по этому документу длились уже четыре года...

Между тем

В интервью Channel News Asia министр транспорта Малайзии Энтони Лок назвал бездоказательными обвинения в причастности России к крушению рейса MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины. "Ответственные (за расследование. - "РГ") не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию", - утверждал Лок. Добавлю, что представитель Малайзии в отличие от России был включен в состав международной следственной группы. И заявление хорошо информированного министра транспорта Малайзии об отсутствии материалов, свидетельствующих о причастности Москвы к трагедии, вновь подтвердило политизированный и заведомо фейковый характер проводимого в Нидерландах расследования, согласно которому Россия несет ответственность за гибель "Боинга".

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