Составлен рейтинг самых продаваемых авто в городах-миллионниках России

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей в российских городах-миллионниках по итогам первых четырех месяцев 2018 года.

В 15 городах лидерами рынка являются шесть моделей, при этом сразу в 9 первенствует корейский "бюджетник" Kia Rio. Выяснилось, что с начала года жители мегаполисов приобрели более шести тысяч автомобилей данной модели.

Лидер продаж Санкт-Петербурга - седан Volkswagen Polo (1668 единиц). Как сообщает "Автостат", в Самаре и Красноярске чаще всего выбирают Lada Vesta (542 и 148 единиц), в Перми предпочитают Lada Granta (441 штука).

В Новосибирске бестселлером стал кроссовер Hyundai Creta (231 машина), в Омске - седан Datsun on-DO (181 штука).

За четыре месяца 2018 года с российских конвейеров сошло 510 тысяч легковых автомобилей - это на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в апреле было выпущено 140 тысяч машин, что на 21,6% выше показателя годичной давности.

Ранее аналитики выяснили, что каждый четвертый продаваемый автомобиль в России - отечественной марки. Больше всего таких машин традиционно реализует АвтоВАЗ - с января по март продажи Lada составили 109,8 тысячи экземпляров, показав рост на 25%. Вторую позицию с огромным отрывом от лидера занимает ГАЗ, продажи которого составили 17,1 тысячи транспортных средств. На третьем месте оказались автомобили УАЗ, которых было продано в количестве 10,8 тысячи экземпляров.

Также эксперты определили, что по состоянию на 1 января 2018 года на территории России насчитывалось 42,4 млн легковых автомобилей. Из этого объема 31,4% не удовлетворяют нормам токсичности EURO-2. В то же время нормам EURO-5 соответствуют 13,1% парка.