В мире
04.06.2018 11:00
Текст: Юрий Сизов

В Беларуси упростили порядок кассовых операций в иностранной валюте

Право не использовать печати при совершении кассовых операций с наличной иностранной валютой предоставлено белорусским субъектам хозяйствования. Таким образом, пояснили в управлении информации и общественных связей Нацбанка, упрощается порядок ведения расчетов в зарубежной валюте.

Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка от 25 мая 2018 года №237 "О внесении изменений и дополнения в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на территории Республики Беларусь".

Фото: Виктор Погонцев
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В соответствии с банковским документом предусматривается и возможность приложения к отчету об израсходованных суммах иностранной валюты в служебной командировке за границу посадочного талона, оформленного в электронном виде и распечатанного на бумаге.

Это решение связано с широким распространением практики приобретения электронных билетов и использования пассажирами при регистрации и посадке планшетов, смартфонов и других электронных устройств. Кроме того, постановлением Нацбанка субъектам хозяйствования предоставляется право самостоятельно принимать меры по обеспечению сохранности наличной иностранной валюты в кассе, а также при ее доставке в банки и из банков.

Постановление вступило в силу 3 июня 2018 года. 

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