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Рубрика: Культура

В Риме нашли нетронутую "гробницу атлета"

Текст: Денис Передельский
Фото: Romano D'Agostino / Special Superintendence for Rome Фото: Romano D'Agostino / Special Superintendence for Rome
Фото: Romano D'Agostino / Special Superintendence for Rome

В Италии при строительстве водопровода рабочие обнаружили древнее семейное захоронение, в котором находились останки четырех человек. Его датировали IV веком до н.э. Погребенные относились к высшему сословию.

Как сообщает The New York Times, погребальная камера вырезана в вулканическом туфе. Она находится в пригороде Рима.

Фото: depositphotos.com
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Обнаружили ее случайно - землеройная машина проделала дыру в одной из стен. Внутри находились останки троих мужчин старше 35 лет и одной женщины. Археологи отмечают, что по тем меркам мужчины считались пожилыми.

В захоронении обнаружили свыше двух десятков артефактов, в основном керамику. Также найдена бронзовая монета, на аверсе которой вычеканена голова богини Минервы, а на реверсе - голова лошади и слово "Romano".

Но самой любопытной находкой стали бронзовые стригили - инструменты, которыми античные атлеты соскребали с себя пот и грязь после упражнений. Поэтому археологи прозвали захоронение "гробницей атлета".

По словам руководителя раскопок Фабио Туркетта, скребки вряд ли использовались по назначению. Возраст погребенных говорит о том, что стригили, вероятно, изготовили специально для похорон. Мужчины были слишком старыми для атлетических упражнений.

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