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05.06.2018 11:10
Рубрика: Общество

Найдены останки человека, распятого 2000 лет назад

Текст: Денис Передельский
Фото: Jared I. Lenz Photography/Getty Фото: Jared I. Lenz Photography/Getty
Фото: Jared I. Lenz Photography/Getty

На севере Италии археологи при раскопках древних захоронений обнаружили останки человека, казненного 2000 лет назад распятием на кресте.

Как сообщает Live Science, захоронение было найдено еще в 2007 году в Гавелло примерно в 40 км от Венеции. Теперь оглашены результаты многолетнего исследования.

Фото: Sean Hixon / Penn State
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Так, была найдена правая стопа. В пяточной кости обнаружены повреждения, указывающие на то, что человек был распят на деревянном кресте. Нога была прибита гвоздем - отверстие пробито через кость.

Вторую стопу найти не удалось. Поэтому исследователи из университетов Феррары и Флоренции говорят, что их выводы не являются на 100 процентов верными. Установлено, что на момент смерти казненному мужчине было от 30 до 40 лет. Он был среднего роста.

Останки находились в земле без типичных для Древнего Рима приношений и саркофага. Вероятно, казненный был преступником или рабом. Из-за плохого состояния кости не удалось провести радиоуглеродный анализ. Возраст захоронения установили по косвенным признакам - рядом нашли остатки зданий, по архитектуре которых рассчитали период строительства.

Хотя распятие на кресте было распространенной формой смертной казни, данная находка - всего лишь второе в истории прямое доказательство существования такой практики. Останки такой же жертвы обнаружили в 1968 году в Иерусалиме. Тогда было доказано, что 18-сантиметровый гвоздь пробили через пяточную кость человека, найденного в одной из гробниц.

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