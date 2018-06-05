Найдены останки человека, распятого 2000 лет назад

На севере Италии археологи при раскопках древних захоронений обнаружили останки человека, казненного 2000 лет назад распятием на кресте.

Как сообщает Live Science, захоронение было найдено еще в 2007 году в Гавелло примерно в 40 км от Венеции. Теперь оглашены результаты многолетнего исследования.

Так, была найдена правая стопа. В пяточной кости обнаружены повреждения, указывающие на то, что человек был распят на деревянном кресте. Нога была прибита гвоздем - отверстие пробито через кость.

Вторую стопу найти не удалось. Поэтому исследователи из университетов Феррары и Флоренции говорят, что их выводы не являются на 100 процентов верными. Установлено, что на момент смерти казненному мужчине было от 30 до 40 лет. Он был среднего роста.

Останки находились в земле без типичных для Древнего Рима приношений и саркофага. Вероятно, казненный был преступником или рабом. Из-за плохого состояния кости не удалось провести радиоуглеродный анализ. Возраст захоронения установили по косвенным признакам - рядом нашли остатки зданий, по архитектуре которых рассчитали период строительства.

Хотя распятие на кресте было распространенной формой смертной казни, данная находка - всего лишь второе в истории прямое доказательство существования такой практики. Останки такой же жертвы обнаружили в 1968 году в Иерусалиме. Тогда было доказано, что 18-сантиметровый гвоздь пробили через пяточную кость человека, найденного в одной из гробниц.