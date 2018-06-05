Корреспондент "СОЮЗа" принял участие в велопробеге "Спасибо за Победу!"

Участники многодневного автовелопробега "Спасибо за Победу!", побывав в нескольких российских регионах, въехали на территорию Беларуси. Вместе с командой велосипедистов следовал корреспондент газеты "СОЮЗ".

Пробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне и предстоящему ЧМ-2018, стартовал еще в начале мая в Таганроге. Во время долгого пути участники акции останавливаются в воинских частях, ночуют в казармах и питаются в солдатских столовых. В составе группы едут велосипедисты самого разного возраста. Среди нас, например, есть 10-летний Илья Суфранович, влившийся в пробег вместе с отцом и старшим братом, 69-летний Юрий Ильин, посвятивший велоспорту 50 лет жизни, и единственная женщина в команде - лыжница Татьяна Браткина, сменившая ради веломарша лыжи на педали. Маршрут проходит по местам боевой славы, и нет ничего удивительного в том, что велосипедисты пересекли белорусскую границу.

Граница, впрочем, оказалась весьма условной. Российские пограничники лишь мельком осматривают документы и, убедившись, что все велосипедисты - россияне, сразу пропускают нашу группу. Причем погранцы сами честно признаются, что и эти меры вызваны только приближающимся ЧМ-2018. С белорусской стороны и вовсе нет никакой проверки: участники пробега даже не видели пограничников союзного государства.

- Российско-белорусская граница, скорее, похожа на небольшой терминал перед въездом на платный участок дороги, чем на полноценную погранзону с таможенным и паспортным контролем. По большому счету, границы как таковой мы не ощутили. Проехали быстро, без задержки, - делятся впечатлениями велосипедисты.

Зато сама белорусская земля вызывает массу воспоминаний. Юрий Ильин рассказывает, как в 1990 году на соревнованиях в Минске стал первым и единственным чемпионом СССР по фигурному вождению велосипеда. Единственным, потому что Советский Союз вскоре распался.

Заезжаем в Витебск. Здесь родился и провел детство еще один участник нашего пробега - Александр Суфранович, отец самого младшего велосипедиста в команде.

- Вон там был кинотеатр, куда мы пацанами бегали на фильмы, а теперь торгово-деловой центр. На той улице мы ходили на разборки район на район. Здесь у нас проходили торжественные линейки и митинги в День Победы. А на том стадионе я тренировался. Город очень изменился, причем в лучшую сторону. Стал чище, красивее. На улицах появились декоративные скульптуры. Река Витьба раньше была грязным ручейком, а теперь вон как здорово ее почистили и облагородили, построили прогулочную набережную, - восхищается он.

После окончания вуза Александр работал в Рязани, там и остался. Сейчас и сам он, и его дети - граждане России, но Беларусь любят всем сердцем. Александр считает, что спокойствием и благополучием его семья обязана тем, кто, воевал на этой земле, и наша акция позволяет почтить их память.



В Витебске наш велопробег встречают представители областного и городского исполкомов. Российские велосипедисты возлагают венок к Вечному огню у мемориала на площади Победы - самой большой, кстати, площади в Беларуси. На открытом пространства здесь над Вечным огнем возвышаются три огромных бетонных острия, видных издалека.

- Этот мемориал известен под названием "Три штыка" и символизирует единство трех сил - Красной Армии, подпольщиков и партизан, освобождавших белорусскую землю. А пять пилонов, установленных на площади, олицетворяют пять лет войны. Когда мы идем к Вечному огню, каждый шаг словно приближает нас к победе. После того, как Витебск был освобожден от фашистов, он превратился в мертвый город. Из-под руин и развалин вышли всего 118 человек. Комиссия ООН даже предлагала возводить город заново в другом месте, но Витебск все же восстал из пепла. Сейчас в городе живет 380 тысяч жителей, - рассказывает представитель Витебского горисполкома Екатерина Плытник.

Российские велосипедисты приняли участие в праздновании Дня Защиты детей и рассказали в Витебском городском центре дополнительного образования детей и молодежи о пробеге. Воспитанники центра в свою очередь выступили перед гостями с концертом, а местные юнкоры уже готовят для газет публикацию о нашем автовеломарше.

Велосипеды в Витебске пользуются большой популярностью. Практически везде на улицах можно увидеть любителей двухколесного транспорта.

- Велодвижение в Витебске развивается очень быстро. Мы проводим велопробеги, приуроченные к различным датам, и собираем до 1200 велосипедистов. Комитет по строительству, изначально закладывает в планы развития города создание велосипедной инфраструктуры. Недавно появились три велодорожки на крупных проспектах Витебска, а возле кафе активно устанавливаются велопарковки. Ориентироваться на велосипедистов становится выгодно, - рассказывает директор Витебского областного учебно-методического центра физического воспитания населения Вадим Аржанович.

24 июня в Витебске состоится очередной велопробег в рамках Дня молодежи. Акцию организует крупнейшая молодежная организация страны и преемник комсомола - Белорусский республиканский союз молодежи. Активисты БРСМ тоже встречают нас в Витебске, рассказывают, что готовятся к празднованию 100-летия ВЛКСМ в 2018 году.

Нашей временной базой на белорусской земле стала воинская часть Сил специальных операций (ССО) - мобильных войск, аналогичных российским ВДВ. Местные десантники приняли радушно. Выделили отдельную казарму, а ужин с настоящими белорусскими драниками привел всю велокоманду в восторг. Да и вообще на питание в солдатской столовой никто из велосипедистов не жаловался.

Общаемся с белорусскими военнослужащими. Неожиданно понимаю, что вообще не слышу матерных слов. Между тем разговор складывается интересный и откровенный.

- Дедовщина? Ее в Беларуси давно нет. Сейчас у нас с этим строго. Чуть что - сразу уголовное дело. Наказание стало неотвратимым, а сидеть за неуставные отношения не хочется никому.

Сравниваем службу в российской и белорусской армии.

- У нас солдаты служат по полтора года, но упор делается на то, чтобы люди могли отслужить этот срок в комфортных условиях. У вас другое преимущество: много нового вооружения и реальный боевой опыт. А ведь не зря говорят - хороша та армия, которая воюет, - выказывают свое мнение белорусские военные.

И хотя в российской армии могут служить только российские граждане, а в вооруженных силах Беларуси - белорусские, обмен опытом идет довольно активно.

К нам подходят солдаты, просят велики - покататься. Рассекают по части на профессиональных "шоссейниках" и горных велосипедах и вспоминают детство. А потом в разговоре всплывает новая тема. Участники пробега и белорусские десантники обсуждают перспективы создания велосипедных подразделений в армии. Идея, кстати, не такая уж и дикая, как может показаться на первый взгляд. Современные легкие и высокопроходимые велосипеды вполне можно использовать в качестве вспомогательного средства передвижения для небольших мобильных групп. Это неприхотливый, тихий, удобный и не требующий горючего транспорт. В сложенном виде он может поместиться в бронетехнике, его можно переносить на спине, как рюкзак. Возможно, для армейских нужд понадобится немного доработать конструкцию велосипеда, но белорусские солдаты загорелись этой идеей и пообещали не забыть о ней, когда дослужатся до генералов.

Конечно, это будет еще не скоро, а пока - футбольный матч. Ведь наш пробег посвящен не только Победе, но и предстоящему чемпионату мира по футболу.

На поле выходят смешанные команды велосипедистов и десантников. Это принципиальный момент, чтобы избежать в матче неуместного противостояния между Россией и Беларусью, боровшихся за общую победу во время войны. Одна команда просто снимает майки, другая остается в них. Корреспондент "РГ" тоже принимает участие в матче.

Борьба идет нешуточная. Пас, удар, ворота, штанга, го-о-ол! Велосипедисты достойно проявили себя на футбольном поле. Матч заканчивается со счетом 6:2 в пользу команды "маечников". Но это как раз тот случай, когда победа не столь важна, как участие. После игры российские велосипедисты в благодарность за игру вручают хозяевам поля кубок победителей. Мы желаем десантникам хорошо и достойно отслужить в вооруженных силах Беларуси.

Место для тренировок

Участники пробега на своих двухколесных конях доехали до райцентра Городок, чтобы увидеть мечту любого велосипедиста, лыжника и роллера - специально оборудованную лыжероллерную трассу с прекрасным покрытием, продуманными виражами, подъемами и спусками. Велосипедисты твердо решили снова приехать в Беларусь, чтобы потренироваться здесь.

А родившийся в Витебске Александр Суфранович провел целую велоэкскурсию по родному городу. Построенный на холмах Витебск тоже оказался хорошим местом для тренировок. На спусках и подъемах приходилось постоянно переключать передачи и крутить педали.

Велосипед и искусство

В Витебске местные власти провели для участников велопробега "Спасибо за Победу!", несколько экскурсий. А директор музея истории витебского народного художественного училища Андрей Духовников даже провел параллели между велоспортом и разными направлениями искусства.

- Размытые образы, которые, например, присутствуют в творчестве Пикассо, можно сравнить с тем, что видит велосипедист, несущийся на большой скорости и фиксирующий при этом боковым зрением несколько объектов сразу. То есть, возможно, во время работы над картинами изображалась такое измерение, как скорость. А творчество Малевича или Шагала и вовсе можно сравнить с велосипедом, который снова и снова изобретают заново, - говорит он.

Кстати, Андрей Духовников признался, что сам является заядлым велосипедистом и приезжает на двухколесном транспорте даже на совещания горисполкома.