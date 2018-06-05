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05.06.2018 09:56
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые научились выявлять опасные болезни по движениям курсора мышки

Текст: Алексей Иванов

То, как люди печатают на клавиатуре или перемещают курсор мыши, может свидетельствовать о наличии у них серьезных болезней - Альцгеймера или Паркинсона. К такому выводу пришли ученые из Университета Дьюка (Северная Каролина, США) совместно с исследователями из Microsoft.

Фото: Reuters
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Они проанализировали свыше 31 миллиона запросов в поисковой системе Bing, сделанных пользователями в 2015 - 2017 годах, изучили как их содержание, так и поведение курсора мыши, скорость набора текста и так далее. Около 700 человек из всего этого массива интересовались симптомами болезни Паркинсона от первого лица, то есть подозревали заболевание именно у себя, а не родственников. Все остальные пользователи таким образом попали в контрольную группу.

В результате была обнаружена связь между некоторыми типами поведения, такими как колебание курсора мышки, повторные запросы и средняя скорость прокрутки, и болезнью Паркинсона. Более точно отличить уже заболевших людей от контрольной группы ученым помог искусственный интеллект - компьютерный анализ большого массива данных.

Исследователи уверены, что такие цифровые биомаркеры могут быть особенно полезны для определения расстройств работы мозга, таких как болезни Альцгеймера или Паркинсона, заметить которые обычным взглядом бывает непросто.

Фото: depositphotos.com
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- Оба эти недуга на ранней стадии очень трудно отличить от множества доброкачественных состояний, поэтому частота ошибочного диагноза высока, - цитирует директора программы нейрокогнитивных расстройств в Университете Дьюка Мурали Дорисвами (Murali Doraiswamy) The Wall Street Journal.

Использование компьютерной клавиатуры и мыши для контроля за состоянием человека означает, что исследователям не требуется специальное оборудование, а это большой плюс. Кроме того, они могут охватить данные за большой период и проследить, как меняется поведение индивида со временем, говорит Дорисвами.

Пока что исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature,  проводилось анонимно - данные о поведении пользователей никак не соотносились с конкретными людьми. Следующий шаг - проверить разработанную цифровую метрику на пациентах, у которых уже диагностировали болезни Альцгеймера или Паркинсона.

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