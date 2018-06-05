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05.06.2018 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело похитителей картин Левитана и Шишкина передали в суд

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Следователи СУ СКР по Нижегородской области направили в суд уголовное дело в отношении главаря банды и его подельника, которые промышляли грабежами и разбоями на территории нескольких регионов РФ, сообщили "РГ" в ведомстве. Самой громкой их добычей стали картины Левитана и Шишкина, похищенные в Ивановской и Владимирской областях.

Фото: PhotoXPress.ru
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В общей сложности в банду, промышлявшую в 2012 - 2016 годах, входили шесть человек (четверо из них, в том числе двое граждан Беларуси, уже находятся на скамье подсудимых). Начали они с грабежей на территории Нижегородской области, выбирая в качестве жертв людей, перевозивших крупные суммы наличностью. Помимо этого разбойники, имевшие в арсенале огнестрельное оружие, нападали на отделения банков, офисы коммерческих организаций. Всего следователям удалось доказать хищения на сумму свыше 80 миллионов рублей.

Особняком стоят похищения культурных ценностей. В августе 2013 года из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области участники банды выкрали картину Ивана Шишкина "Лес. Ели", стоимостью более 66 миллионов  рублей. Заодно они прихватили полотна Коровина и Жуковского, впрочем, заметно более дешевые - их стоимость оценена в 150 и 90 тысяч рублей соответственно.

Уверовав в свою неуловимость, грабители на этом не остановились и в следующем году совершили еще одно дерзкое преступление. Из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в Ивановской области они похитили 4 картины Левитана общей стоимостью более 180 миллионов рублей. Эти картины уже возвращены музею.

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Поймать участников банды удалось только в ноябре 2016 года, когда они совершили очередное разбойное нападение на территории Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Тогда рядом оказались сотрудники полиции, завязалась перестрелка, в ходе погони бандитов удалось обезвредить. Главарь банды и его сообщник признали вину в полном объеме и заключили досудебное соглашение.

В ходе расследования уголовного дела у преступников изъяли 15 единиц огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, револьверы, пистолет-пулемет) и более 2 тысяч боеприпасов.

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